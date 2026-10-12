https://1prime.ru/20261012/ushakov-874133420.html

Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие

Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие - 12.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие

Чем проще создавать с помощью искусственного интеллекта убедительно выглядящий контент, тем важнее доверие к источнику информации, сообщил исполнительный... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:01+0300

2026-10-12T10:01+0300

2026-10-12T10:01+0300

технологии

общество

миа россия сегодня

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Чем проще создавать с помощью искусственного интеллекта убедительно выглядящий контент, тем важнее доверие к источнику информации, сообщил исполнительный директор Медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков в рамках форума "Цифровые решения".Он отметил, что ИИ уже способен брать на себя значительную часть рутинных операций при работе с информацией — от расшифровки и перевода до анализа больших массивов данных, подготовки саммари и адаптации материалов под различные форматы. При этом развитие генеративных технологий не означает исчезновения профессиональной."ИИ будет забирать все больше рутины, и это нормальный технологический процесс. Но машина не берет на себя редакционную ответственность. Найти первоисточник, проверить информацию, понять контекст, задать правильный вопрос и отвечать за конечный результат — эти функции остаются за человеком", — сказал Ушаков.По его словам, развитие социальных платформ постепенно стирает жесткую границу между профессиональными медиа и авторами контента. При этом у журналистики остается принципиальное отличие — редакционная ответственность за достоверность опубликованной информации.Одним из главных вызовов для медиарынка он назвал борьбу за внимание аудитории. Сегодня СМИ конкурируют не только друг с другом, но и с социальными сетями, блогерами, Telegram-каналами, стриминговыми платформами и другими цифровыми сервисами.Распространение генеративного ИИ одновременно меняет и экономику медиарынка. Стоимость производства типового контента снижается, а его объем стремительно растет. В этих условиях конкурентными преимуществами профессиональных медиа становятся репутация, собственная аудитория, экспертиза, доступ к первичной информации и развитая система проверки фактов."Конкурировать с машиной количеством произведенного контента бессмысленно. Конкурировать нужно тем, что ей сложно воспроизвести: доверием, экспертизой, пониманием контекста и ответственностью", — отметил исполнительный директор Медиагруппы "Россия сегодня"."Поэтому главный вопрос для аудитории будет заключаться не в том, насколько убедительно выглядит контент, а в том, кто является его источником и можно ли ему доверять", — заключил Ушаков.

https://1prime.ru/20260923/ushakov-873614930.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , миа россия сегодня