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Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие
Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие - 12.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие
Чем проще создавать с помощью искусственного интеллекта убедительно выглядящий контент, тем важнее доверие к источнику информации, сообщил исполнительный... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:01+0300
2026-10-12T10:01+0300
технологии
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Чем проще создавать с помощью искусственного интеллекта убедительно выглядящий контент, тем важнее доверие к источнику информации, сообщил исполнительный директор Медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков в рамках форума "Цифровые решения".Он отметил, что ИИ уже способен брать на себя значительную часть рутинных операций при работе с информацией — от расшифровки и перевода до анализа больших массивов данных, подготовки саммари и адаптации материалов под различные форматы. При этом развитие генеративных технологий не означает исчезновения профессиональной."ИИ будет забирать все больше рутины, и это нормальный технологический процесс. Но машина не берет на себя редакционную ответственность. Найти первоисточник, проверить информацию, понять контекст, задать правильный вопрос и отвечать за конечный результат — эти функции остаются за человеком", — сказал Ушаков.По его словам, развитие социальных платформ постепенно стирает жесткую границу между профессиональными медиа и авторами контента. При этом у журналистики остается принципиальное отличие — редакционная ответственность за достоверность опубликованной информации.Одним из главных вызовов для медиарынка он назвал борьбу за внимание аудитории. Сегодня СМИ конкурируют не только друг с другом, но и с социальными сетями, блогерами, Telegram-каналами, стриминговыми платформами и другими цифровыми сервисами.Распространение генеративного ИИ одновременно меняет и экономику медиарынка. Стоимость производства типового контента снижается, а его объем стремительно растет. В этих условиях конкурентными преимуществами профессиональных медиа становятся репутация, собственная аудитория, экспертиза, доступ к первичной информации и развитая система проверки фактов."Конкурировать с машиной количеством произведенного контента бессмысленно. Конкурировать нужно тем, что ей сложно воспроизвести: доверием, экспертизой, пониманием контекста и ответственностью", — отметил исполнительный директор Медиагруппы "Россия сегодня"."Поэтому главный вопрос для аудитории будет заключаться не в том, насколько убедительно выглядит контент, а в том, кто является его источником и можно ли ему доверять", — заключил Ушаков.
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технологии, общество , миа россия сегодня
Технологии, Общество , МИА Россия сегодня
10:01 12.10.2026
 

Ушаков: в эпоху ИИ главным дефицитом становится не контент, а доверие

© Фото : МИА "Россия Сегодня"Исполнительный директор Медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков на форуме "Цифровые решения"
Исполнительный директор Медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Ушаков на форуме Цифровые решения - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© Фото : МИА "Россия Сегодня"
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Чем проще создавать с помощью искусственного интеллекта убедительно выглядящий контент, тем важнее доверие к источнику информации, сообщил исполнительный директор Медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков в рамках форума "Цифровые решения".
Он отметил, что ИИ уже способен брать на себя значительную часть рутинных операций при работе с информацией — от расшифровки и перевода до анализа больших массивов данных, подготовки саммари и адаптации материалов под различные форматы. При этом развитие генеративных технологий не означает исчезновения профессиональной.
"ИИ будет забирать все больше рутины, и это нормальный технологический процесс. Но машина не берет на себя редакционную ответственность. Найти первоисточник, проверить информацию, понять контекст, задать правильный вопрос и отвечать за конечный результат — эти функции остаются за человеком", — сказал Ушаков.
По его словам, развитие социальных платформ постепенно стирает жесткую границу между профессиональными медиа и авторами контента. При этом у журналистики остается принципиальное отличие — редакционная ответственность за достоверность опубликованной информации.
Одним из главных вызовов для медиарынка он назвал борьбу за внимание аудитории. Сегодня СМИ конкурируют не только друг с другом, но и с социальными сетями, блогерами, Telegram-каналами, стриминговыми платформами и другими цифровыми сервисами.
Дмитрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
"Россия сегодня" поделилась опытом цифровизации на встрече "Медиа в цифре"
23 сентября, 20:50
Распространение генеративного ИИ одновременно меняет и экономику медиарынка. Стоимость производства типового контента снижается, а его объем стремительно растет. В этих условиях конкурентными преимуществами профессиональных медиа становятся репутация, собственная аудитория, экспертиза, доступ к первичной информации и развитая система проверки фактов.
"Конкурировать с машиной количеством произведенного контента бессмысленно. Конкурировать нужно тем, что ей сложно воспроизвести: доверием, экспертизой, пониманием контекста и ответственностью", — отметил исполнительный директор Медиагруппы "Россия сегодня".
"Поэтому главный вопрос для аудитории будет заключаться не в том, насколько убедительно выглядит контент, а в том, кто является его источником и можно ли ему доверять", — заключил Ушаков.
 
ТехнологииОбществоМИА Россия сегодня
 
 
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