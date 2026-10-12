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Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет

Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет - 12.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет

Канцлеру казначейства Великобритании Джону Хили необходимо найти 35 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы удовлетворить крупные бюджетные амбиции лейбористского... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:03+0300

2026-10-12T13:03+0300

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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Канцлеру казначейства Великобритании Джону Хили необходимо найти 35 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы удовлетворить крупные бюджетные амбиции лейбористского правительства, сообщает Bloomberg со ссылкой на Институт фискальных исследований.Аналитический центр отметил, что у канцлера должно быть больше возможностей против фискальных правил, чем ожидалось, однако достоверность его планов по расходам пока остается неясной. Головоломку предстоит решить до 28 октября."Если вы хотите увеличить расходы и не сжимать государственные услуги, нужно рассмотреть повышение налогов", — заявила директор Института фискальных исследований Хелен Миллер. Она добавила, что хотя этот законопроект в 35 миллиардов фунтов можно покрыть за счет сокращения амбиций в сфере общественных услуг, "если вы думаете о расходах в десятки миллиардов, то вам стоит делать десятки миллиардов налогов".Среди предложенных налоговых мер — снижение порога так называемого налога на особняки, ежегодного сбора с дорогих домов, с 2 миллионов до 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Однако эта идея теперь кажется маловероятной после того, как депутаты от Лейбористской партии предупредили канцлера, что она ударит по рейтингам партии в ее центральных лондонских оплотах. Кроме того, стремление правительства усилить контроль над 14 водными компаниями Англии может обойтись в сумму около 105 миллиардов фунтов стерлингов.

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финансы, великобритания, bloomberg, англия, мировая экономика