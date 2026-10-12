Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/velikobritaniya-874146068.html
Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет
Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет - 12.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет
Канцлеру казначейства Великобритании Джону Хили необходимо найти 35 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы удовлетворить крупные бюджетные амбиции лейбористского... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:03+0300
2026-10-12T13:03+0300
финансы
великобритания
bloomberg
англия
мировая экономика
https://img.cdn1prime.ru/img/83086/78/830867828_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_a3f55d5036c24daf663138c8679f88d1.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Канцлеру казначейства Великобритании Джону Хили необходимо найти 35 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы удовлетворить крупные бюджетные амбиции лейбористского правительства, сообщает Bloomberg со ссылкой на Институт фискальных исследований.Аналитический центр отметил, что у канцлера должно быть больше возможностей против фискальных правил, чем ожидалось, однако достоверность его планов по расходам пока остается неясной. Головоломку предстоит решить до 28 октября."Если вы хотите увеличить расходы и не сжимать государственные услуги, нужно рассмотреть повышение налогов", — заявила директор Института фискальных исследований Хелен Миллер. Она добавила, что хотя этот законопроект в 35 миллиардов фунтов можно покрыть за счет сокращения амбиций в сфере общественных услуг, "если вы думаете о расходах в десятки миллиардов, то вам стоит делать десятки миллиардов налогов".Среди предложенных налоговых мер — снижение порога так называемого налога на особняки, ежегодного сбора с дорогих домов, с 2 миллионов до 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Однако эта идея теперь кажется маловероятной после того, как депутаты от Лейбористской партии предупредили канцлера, что она ударит по рейтингам партии в ее центральных лондонских оплотах. Кроме того, стремление правительства усилить контроль над 14 водными компаниями Англии может обойтись в сумму около 105 миллиардов фунтов стерлингов.
великобритания
англия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83086/78/830867828_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dda99e22a684e697a8121ab1d7436ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, великобритания, bloomberg, англия, мировая экономика
Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Bloomberg, Англия, Мировая экономика
13:03 12.10.2026
 
Bloomberg: Британии не хватает 35 миллиардов фунтов на бюджет

Bloomberg: канцлеру Хили нужно 35 миллиардов фунтов на планы расходов до 28 октября

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Канцлеру казначейства Великобритании Джону Хили необходимо найти 35 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы удовлетворить крупные бюджетные амбиции лейбористского правительства, сообщает Bloomberg со ссылкой на Институт фискальных исследований.
Аналитический центр отметил, что у канцлера должно быть больше возможностей против фискальных правил, чем ожидалось, однако достоверность его планов по расходам пока остается неясной. Головоломку предстоит решить до 28 октября.
"Если вы хотите увеличить расходы и не сжимать государственные услуги, нужно рассмотреть повышение налогов", — заявила директор Института фискальных исследований Хелен Миллер.
Она добавила, что хотя этот законопроект в 35 миллиардов фунтов можно покрыть за счет сокращения амбиций в сфере общественных услуг, "если вы думаете о расходах в десятки миллиардов, то вам стоит делать десятки миллиардов налогов".
Среди предложенных налоговых мер — снижение порога так называемого налога на особняки, ежегодного сбора с дорогих домов, с 2 миллионов до 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Однако эта идея теперь кажется маловероятной после того, как депутаты от Лейбористской партии предупредили канцлера, что она ударит по рейтингам партии в ее центральных лондонских оплотах. Кроме того, стремление правительства усилить контроль над 14 водными компаниями Англии может обойтись в сумму около 105 миллиардов фунтов стерлингов.
 
ФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯBloombergАнглияМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала