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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу - 12.10.2026, ПРАЙМ

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу

Словакия параллельно с иском в суд ЕС будет вести и переговоры с Еврокомиссией для продолжения поставок российского газа, заявил вице-спикер парламента... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T00:49+0300

2026-10-12T00:49+0300

2026-10-12T00:49+0300

газ

словакия

запад

москва

ес

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Словакия параллельно с иском в суд ЕС будет вести и переговоры с Еврокомиссией для продолжения поставок российского газа, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. С 1 января 2027 года, согласно плану Евросоюза, будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России, а к осени того же года полностью будет остановлен и импорт трубопроводного. Словакия, которая получает российский газ по "Турецкому потоку", в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на его импорт. "Мы подали иск в Суд ЕС и намерены использовать все доступные правовые средства для защиты энергетической безопасности Словакии. Одновременно мы будем вести переговоры с Европейской комиссией о возможностях обеспечить достаточный переходный период для продолжения поставок российского газа, если это будет необходимо", - сказал Гашпар газете "Известия". По его словам, решение о полном прекращении импорта российского газа не отвечает интересам "ни Словакии, ни ЕС в целом". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

словакия

запад

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, словакия, запад, москва, ес, газопровод "турецкий поток"