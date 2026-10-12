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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу - 12.10.2026, ПРАЙМ
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу
Словакия параллельно с иском в суд ЕС будет вести и переговоры с Еврокомиссией для продолжения поставок российского газа, заявил вице-спикер парламента... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T00:49+0300
2026-10-12T00:49+0300
газ
словакия
запад
москва
ес
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Словакия параллельно с иском в суд ЕС будет вести и переговоры с Еврокомиссией для продолжения поставок российского газа, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. С 1 января 2027 года, согласно плану Евросоюза, будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России, а к осени того же года полностью будет остановлен и импорт трубопроводного. Словакия, которая получает российский газ по "Турецкому потоку", в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на его импорт. "Мы подали иск в Суд ЕС и намерены использовать все доступные правовые средства для защиты энергетической безопасности Словакии. Одновременно мы будем вести переговоры с Европейской комиссией о возможностях обеспечить достаточный переходный период для продолжения поставок российского газа, если это будет необходимо", - сказал Гашпар газете "Известия". По его словам, решение о полном прекращении импорта российского газа не отвечает интересам "ни Словакии, ни ЕС в целом". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
словакия
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газ, словакия, запад, москва, ес, газопровод "турецкий поток"
Газ, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
00:49 12.10.2026
 
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о переговорах с ЕК по газу

Гашпар: Словакия будет вести переговоры с ЕК для продолжения поставок российского газа

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Словакия параллельно с иском в суд ЕС будет вести и переговоры с Еврокомиссией для продолжения поставок российского газа, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
С 1 января 2027 года, согласно плану Евросоюза, будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России, а к осени того же года полностью будет остановлен и импорт трубопроводного. Словакия, которая получает российский газ по "Турецкому потоку", в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на его импорт.
"Мы подали иск в Суд ЕС и намерены использовать все доступные правовые средства для защиты энергетической безопасности Словакии. Одновременно мы будем вести переговоры с Европейской комиссией о возможностях обеспечить достаточный переходный период для продолжения поставок российского газа, если это будет необходимо", - сказал Гашпар газете "Известия".
По его словам, решение о полном прекращении импорта российского газа не отвечает интересам "ни Словакии, ни ЕС в целом".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ГазСЛОВАКИЯЗАПАДМОСКВАЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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