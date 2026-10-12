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Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике
Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике - 12.10.2026, ПРАЙМ
Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике
Госдума 12 ноября заслушает председателя Банка России Эльвиру Набиуллину об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027 год и 2028–2029... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:16+0300
2026-10-12T17:16+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
вячеслав володин
госдума
банк россии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Госдума 12 ноября заслушает председателя Банка России Эльвиру Набиуллину об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027 год и 2028–2029 годы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Государственная дума на пленарном заседании 12 ноября планирует рассмотреть вопрос об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов", - сообщил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Как уточняется на сайте, с докладом по этому вопросу выступит Набиуллина.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, вячеслав володин, госдума, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Госдума, Банк России
17:16 12.10.2026
 
Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике

Володин: Госдума 12 ноября заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Госдума 12 ноября заслушает председателя Банка России Эльвиру Набиуллину об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027 год и 2028–2029 годы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Государственная дума на пленарном заседании 12 ноября планирует рассмотреть вопрос об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов", - сообщил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Как уточняется на сайте, с докладом по этому вопросу выступит Набиуллина.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинГосдумаБанк России
 
 
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