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Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике

Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике - 12.10.2026, ПРАЙМ

Госдума заслушает Набиуллину о единой денежно-кредитной политике

Госдума 12 ноября заслушает председателя Банка России Эльвиру Набиуллину об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027 год и 2028–2029... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:16+0300

2026-10-12T17:16+0300

2026-10-12T17:16+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

вячеслав володин

госдума

банк россии

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Госдума 12 ноября заслушает председателя Банка России Эльвиру Набиуллину об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2027 год и 2028–2029 годы, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Государственная дума на пленарном заседании 12 ноября планирует рассмотреть вопрос об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов", - сообщил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Как уточняется на сайте, с докладом по этому вопросу выступит Набиуллина.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, вячеслав володин, госдума, банк россии