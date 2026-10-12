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Строительством ВСМ Москва – Петербург занимаются более 32 тысяч человек - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Строительством ВСМ Москва – Петербург занимаются более 32 тысяч человек
Строительством ВСМ Москва – Петербург занимаются более 32 тысяч человек - 12.10.2026, ПРАЙМ
Строительством ВСМ Москва – Петербург занимаются более 32 тысяч человек
Строительством первой в России ВСМ Москва – Санкт-Петербург занимается более 32 тысяч человек, в том числе вахтовики из разных регионов страны: от Дальнего... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:19+0300
2026-10-12T12:19+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
дальний восток
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Строительством первой в России ВСМ Москва – Санкт-Петербург занимается более 32 тысяч человек, в том числе вахтовики из разных регионов страны: от Дальнего Востока до Кавказа, сообщил инфоцентр проекта. "На участках первой в России ВСМ Москва – Санкт-Петербург сейчас трудятся больше 32 тысяч человек. Многие из них — вахтовики, которые приезжают на стройку со всех регионов России, от Дальнего Востока до Кавказа", - говорится в сообщении. Чтобы обеспечить специалистам комфортные условия для жизни вдали от дома, компании Нацпроектстроя создают необходимую инфраструктуру. "Вдоль магистрали уже оборудовано полсотни вахтовых городков, где живут более 20 тысяч человек", - пишет инфоцентр. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, дальний восток
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дальний Восток
12:19 12.10.2026
 
Строительством ВСМ Москва – Петербург занимаются более 32 тысяч человек

Строительством первой в России ВСМ Москва-Петербург занимается более 32 тысяч человек

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Строительством первой в России ВСМ Москва – Санкт-Петербург занимается более 32 тысяч человек, в том числе вахтовики из разных регионов страны: от Дальнего Востока до Кавказа, сообщил инфоцентр проекта.
"На участках первой в России ВСМ Москва – Санкт-Петербург сейчас трудятся больше 32 тысяч человек. Многие из них — вахтовики, которые приезжают на стройку со всех регионов России, от Дальнего Востока до Кавказа", - говорится в сообщении.
Чтобы обеспечить специалистам комфортные условия для жизни вдали от дома, компании Нацпроектстроя создают необходимую инфраструктуру.
"Вдоль магистрали уже оборудовано полсотни вахтовых городков, где живут более 20 тысяч человек", - пишет инфоцентр.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДальний Восток
 
 
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