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В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки ВСУ
В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки ВСУ - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки ВСУ
Завершены восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области после атаки ВСУ, сообщила Московская железная дорога. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T00:19+0300
2026-10-12T00:19+0300
2026-10-12T00:19+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Завершены восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области после атаки ВСУ, сообщила Московская железная дорога.
Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщал о нарушении железнодорожного сообщения в Выгоничском районе региона в результате атаки БПЛА в ночь с пятницы на субботу.
"Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской области", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что движение поездов на перегоне возобновлено в полном объеме.
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россия, общество , всу
В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки ВСУ
В Брянской области завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Завершены восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области после атаки ВСУ, сообщила Московская железная дорога.
Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщал о нарушении железнодорожного сообщения в Выгоничском районе региона в результате атаки БПЛА в ночь с пятницы на субботу.
"Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской области", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что движение поездов на перегоне возобновлено в полном объеме.