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В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки ВСУ

В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки ВСУ - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки ВСУ

Завершены восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области после атаки ВСУ, сообщила Московская железная дорога. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T00:19+0300

2026-10-12T00:19+0300

2026-10-12T00:19+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Завершены восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи в Брянской области после атаки ВСУ, сообщила Московская железная дорога. Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщал о нарушении железнодорожного сообщения в Выгоничском районе региона в результате атаки БПЛА в ночь с пятницы на субботу. "Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Полужье — Выгоничи Брянской области", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что движение поездов на перегоне возобновлено в полном объеме.

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