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Сто тысяч семей оформили выплату для погашения ипотеки через "Госуслуги"

Сто тысяч семей оформили выплату для погашения ипотеки через "Госуслуги" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Сто тысяч семей оформили выплату для погашения ипотеки через "Госуслуги"

Более 100 тысяч многодетных семей оформили выплату для погашения ипотеки через портал "Госуслуги" в 2026 году, рассказало Минцифры. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:57+0300

2026-10-12T18:57+0300

2026-10-12T19:03+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Более 100 тысяч многодетных семей оформили выплату для погашения ипотеки через портал "Госуслуги" в 2026 году, рассказало Минцифры. "Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В 2026 году они подали через "Госуслуги" более 100 тысяч заявлений. За все время сервисом воспользовались около 670 тысяч раз", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что получить выплату могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2019 года. Выплату можно направить только на погашение действующей ипотеки. Деньги уменьшат основной долг. Если он меньше 450 тысяч рублей, остаток выплаты пойдет на погашение процентов. Для того, чтобы подать заявление, необходимо найти на портале услугу "Выплата до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных родителей", проверить автоматически заполненные данные и приложить сканы документов. Оператор программы ДОМ.РФ сам запросит необходимые сведения у банка, ФНС и Росреестра. После подачи заявления пользователь может отслеживать статус заявления в личном кабинете. После одобрения выплату перечислят напрямую в банк для погашения долга.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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