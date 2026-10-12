https://1prime.ru/20261012/vyruchka-874163403.html

Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6%

Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6%

Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 1,6% в... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:52+0300

2026-10-12T19:52+0300

2026-10-12T19:55+0300

бизнес

париж

lvmh

louis vuitton

givenchy

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874163403.jpg?1791824134

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 1,6% в годовом выражении и составила 57,148 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Наибольшее снижение выручки за этот период было зафиксировано в подразделениях "мода и кожаные изделия" и "парфюмерия и косметика" - 4,4% и 2% соответственно. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" уменьшилась на 1,1% в годовом выражении. В сегментах "вино и ликеро-водочная продукция" и "часы и ювелирные изделия" показатели, напротив, увеличились - на 2,8% и 4,3% соответственно. По итогам третьего квартала текущего года выручка компании увеличилась на 1,2% - до 18,504 миллиарда евро. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте "мода и кожаные изделия" - почти на 3%. Тем временем в подразделениях "вино и ликеро-водочная продукция", "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" выручка увеличилась на 7,4%, 7,8% и 2,6% соответственно. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" выросла почти на 2%. Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, париж, lvmh, louis vuitton, givenchy