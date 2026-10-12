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Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6% - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6%
Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6%
Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 1,6% в... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:52+0300
2026-10-12T19:55+0300
бизнес
париж
lvmh
louis vuitton
givenchy
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 1,6% в годовом выражении и составила 57,148 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Наибольшее снижение выручки за этот период было зафиксировано в подразделениях "мода и кожаные изделия" и "парфюмерия и косметика" - 4,4% и 2% соответственно. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" уменьшилась на 1,1% в годовом выражении. В сегментах "вино и ликеро-водочная продукция" и "часы и ювелирные изделия" показатели, напротив, увеличились - на 2,8% и 4,3% соответственно. По итогам третьего квартала текущего года выручка компании увеличилась на 1,2% - до 18,504 миллиарда евро. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте "мода и кожаные изделия" - почти на 3%. Тем временем в подразделениях "вино и ликеро-водочная продукция", "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" выручка увеличилась на 7,4%, 7,8% и 2,6% соответственно. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" выросла почти на 2%. Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet &amp; Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.
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бизнес, париж, lvmh, louis vuitton, givenchy
Бизнес, Париж, LVMH, Louis Vuitton, Givenchy
19:52 12.10.2026 (обновлено: 19:55 12.10.2026)
 
Выручка LVMH за три квартала снизилась на 1,6%

Выручка LVMH за три квартала сократилась на 1,6% и составила 57,148 миллиарда евро

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) за первые три квартала текущего года сократилась на 1,6% в годовом выражении и составила 57,148 миллиарда евро, говорится в отчете компании.
Наибольшее снижение выручки за этот период было зафиксировано в подразделениях "мода и кожаные изделия" и "парфюмерия и косметика" - 4,4% и 2% соответственно. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" уменьшилась на 1,1% в годовом выражении. В сегментах "вино и ликеро-водочная продукция" и "часы и ювелирные изделия" показатели, напротив, увеличились - на 2,8% и 4,3% соответственно.
По итогам третьего квартала текущего года выручка компании увеличилась на 1,2% - до 18,504 миллиарда евро. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте "мода и кожаные изделия" - почти на 3%. Тем временем в подразделениях "вино и ликеро-водочная продукция", "часы и ювелирные изделия" и "парфюмерия и косметика" выручка увеличилась на 7,4%, 7,8% и 2,6% соответственно. Выручка в подразделении "выборочная розничная торговля" выросла почти на 2%.
Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.
 
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