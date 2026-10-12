https://1prime.ru/20261012/windows-874165177.html

Пользователи Windows могут остаться без обновлений

Пользователи Windows могут остаться без обновлений - 12.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи Windows могут остаться без обновлений

Пользователи Windows могут остаться без обновлений программного обеспечения, если не установят на свои компьютеры новые сертификаты безопасности, сообщил в... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:42+0300

2026-10-12T21:42+0300

2026-10-12T21:42+0300

технологии

microsoft

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ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Пользователи Windows могут остаться без обновлений программного обеспечения, если не установят на свои компьютеры новые сертификаты безопасности, сообщил в понедельник портал MakeUseOf. "Для вас есть плохие новости, если вы отключаете важные программные обновления. Microsoft объявил, что ключевая функция безопасности - цифровые ключи, которые ваш компьютер использует для связи с серверами обновлений, будут выведены из эксплуатации 17 мая 2027 года и 19 июня 2027 года", - говорится в сообщении. После этого любые устройства, использующие неподдерживаемую версию операционной системы или не получившие наиболее свежие обновления, не смогут связаться с данными серверами. Следовательно, у них не выйдет получать необходимые обновления, и они станут уязвимыми для вирусов, отмечается там. "Хорошая новость заключается в том, что Microsoft уже включил это сертификаты в свои ежемесячные обновления. Если на вашем компьютере стоит новая версия Windows и вы регулярно устанавливаете обновления, изменения произойдут спокойно и не потребуют от вас никаких действий", - указывается в тексте. Однако если пользователь использует устаревшую операционную систему или отключил обновления во избежание перезагрузок, компьютер может не получить новых ключей. В таком случае после истечения срока действий прежних сертификатов в 2027 году устройство уже не сможет загружать необходимые обновления. Как указывается, пользователям с Windows 11 с версиями, начиная от 25H2, вероятнее всего, не придется предпринимать дополнительных действий при условии, если они своевременно устанавливают все обновления. Однако для более старых версий придется убедиться, что все необходимые обновления установлены до 19 июня 2027 года. "Большинство систем Windows 10 и 11, а также Windows Server 2022 должны получить обновления от июля 2026 года или более позднее обновление, содержащее сертификат, до этой даты", - подчеркивается в сообщении. Как сообщается, для некоторых версий Windows 10 установлен более ранний крайний срок – 17 мая 2027 года.

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технологии, microsoft