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Все деньги клиентов "Яндекс Пэй" находятся в безопасности
Все деньги клиентов "Яндекс Пэй" находятся в безопасности - 12.10.2026, ПРАЙМ
Все деньги клиентов "Яндекс Пэй" находятся в безопасности
Все деньги клиентов "Яндекс Пэй" находятся в безопасности, сообщила компания "Яндекс". | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T08:22+0300
2026-10-12T08:22+0300
2026-10-12T08:56+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Все деньги клиентов "Яндекс Пэй" находятся в безопасности, сообщила компания "Яндекс". Yandex Cloud утром в воскресенье сообщил, что дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. "Все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании. Отмечается, что многие пользователи до сих пор не могут проверить баланс, оплатить покупку или перевести свои деньги, "Яндекс" продолжает восстанавливать работу сервиса. Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении "Яндекс Go" в московском регионе. Кроме того, сбои наблюдались в приложениях "Яндекс Еда", "Яндекс Пэй" и других.
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технологии, финансы, бизнес, яндекс, яндекс go, яндекс.еда
Технологии, Финансы, Бизнес, Яндекс, Яндекс Go, Яндекс.Еда
Все деньги клиентов "Яндекс Пэй" находятся в безопасности
"Яндекс": все деньги клиентов сервиса находятся в безопасности
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Все деньги клиентов "Яндекс Пэй" находятся в безопасности, сообщила компания "Яндекс".
Yandex Cloud утром в воскресенье сообщил, что дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА.
"Все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.
Отмечается, что многие пользователи до сих пор не могут проверить баланс, оплатить покупку или перевести свои деньги, "Яндекс" продолжает восстанавливать работу сервиса.
Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении "Яндекс Go" в московском регионе. Кроме того, сбои наблюдались в приложениях "Яндекс Еда", "Яндекс Пэй" и других.