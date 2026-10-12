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Заботкин оценил параметры бюджета на ближайшие три года - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Заботкин оценил параметры бюджета на ближайшие три года
Заботкин оценил параметры бюджета на ближайшие три года - 12.10.2026, ПРАЙМ
Заботкин оценил параметры бюджета на ближайшие три года
Объявленные параметры госбюджета на ближайшие три года укладываются в предпосылки июльского прогноза Банка России и позволят продолжить смягчение его монетарной | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:38+0300
2026-10-12T12:38+0300
финансы
россия
алексей заботкин
госдума
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874144784.jpg?1791797889
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Объявленные параметры госбюджета на ближайшие три года укладываются в предпосылки июльского прогноза Банка России и позволят продолжить смягчение его монетарной политики, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Объявленные параметры бюджета на трехлетку укладываются в предпосылки нашего июльского прогноза. Покрытие дополнительного прироста бюджетных расходов налоговыми поступлениями позволит уменьшить влияние этих расходов на спрос, уровень процентных ставок и позволить продолжить смягчение денежно-кредитной политики", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам. В сентябре правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс. Согласно Бюджетному кодексу, профильные комитеты Госдумы в течение 10 дней должны утвердить и направить в комитет по бюджету и налогам свои заключения на него. Затем бюджетный комитет подготовит сводное заключение и примет решение о вынесении проекта бюджета на рассмотрение Госдумы. Первое чтение проходит обычно во второй половине октября, а второе и третье - в ноябре.
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финансы, россия, алексей заботкин, госдума, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Госдума, Банк России
12:38 12.10.2026
 
Заботкин оценил параметры бюджета на ближайшие три года

Заботкин: параметры бюджета на три года позволят продолжить смягчение монетарной политики

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Объявленные параметры госбюджета на ближайшие три года укладываются в предпосылки июльского прогноза Банка России и позволят продолжить смягчение его монетарной политики, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Объявленные параметры бюджета на трехлетку укладываются в предпосылки нашего июльского прогноза. Покрытие дополнительного прироста бюджетных расходов налоговыми поступлениями позволит уменьшить влияние этих расходов на спрос, уровень процентных ставок и позволить продолжить смягчение денежно-кредитной политики", - сказал он на заседании думского комитета по бюджету и налогам.
В сентябре правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс.
Согласно Бюджетному кодексу, профильные комитеты Госдумы в течение 10 дней должны утвердить и направить в комитет по бюджету и налогам свои заключения на него. Затем бюджетный комитет подготовит сводное заключение и примет решение о вынесении проекта бюджета на рассмотрение Госдумы. Первое чтение проходит обычно во второй половине октября, а второе и третье - в ноябре.
 
ФинансыРОССИЯАлексей ЗаботкинГосдумаБанк России
 
 
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