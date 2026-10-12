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Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты

Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты - 12.10.2026, ПРАЙМ

Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты

Есть ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты, рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:06+0300

2026-10-12T09:06+0300

2026-10-12T09:06+0300

финансы

банк россии

комсомольская правда

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874137720.jpg?1791785164

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Есть ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты, рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. "Первый сценарий - вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов", - сказала она эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, когда выгоднее пользоваться именно цифровым рублем. Второй сценарий больше подходит для индивидуального предпринимателя, так как с цифровым рублем выгодно экономить на приеме платежей. "Цифровой "эквайринг" выгоднее", - уточнила она. Третий сценарий подходит для владельцев крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей стране. " Вы хотите экономить на переводах и не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах, делать это "бесшовно" и оперативно. А еще экономить на выплате зарплаты. Если делать это в цифровых рублях, то это будет стоить всего 1 рубль за строчку в реестре", - пояснила Кахруманова. "На самом деле, идей у нас много. Но банкам нужно время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будем вводить постепенно", - заключила она. Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Как сообщала ранее заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, количество открытых счетов в цифровом рубле за первый месяц запуска достигло 220 тысяч. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для граждан бесплатны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банк россии, комсомольская правда