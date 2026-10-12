Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/zampred-874137720.html
Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты
Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты - 12.10.2026, ПРАЙМ
Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты
Есть ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты, рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:06+0300
2026-10-12T09:06+0300
финансы
банк россии
комсомольская правда
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874137720.jpg?1791785164
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Есть ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты, рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. "Первый сценарий - вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов", - сказала она эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, когда выгоднее пользоваться именно цифровым рублем. Второй сценарий больше подходит для индивидуального предпринимателя, так как с цифровым рублем выгодно экономить на приеме платежей. "Цифровой "эквайринг" выгоднее", - уточнила она. Третий сценарий подходит для владельцев крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей стране. " Вы хотите экономить на переводах и не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах, делать это "бесшовно" и оперативно. А еще экономить на выплате зарплаты. Если делать это в цифровых рублях, то это будет стоить всего 1 рубль за строчку в реестре", - пояснила Кахруманова. "На самом деле, идей у нас много. Но банкам нужно время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будем вводить постепенно", - заключила она. Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Как сообщала ранее заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, количество открытых счетов в цифровом рубле за первый месяц запуска достигло 220 тысяч. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для граждан бесплатны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банк россии, комсомольская правда
Финансы, Банк России, Комсомольская правда
09:06 12.10.2026
 
Зампред ЦБ рассказала, когда цифровой рубль выгоднее привычных форм оплаты

Зампред ЦБ Кахруманова: цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Есть ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты, рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.
"Первый сценарий - вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов", - сказала она эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, когда выгоднее пользоваться именно цифровым рублем.
Второй сценарий больше подходит для индивидуального предпринимателя, так как с цифровым рублем выгодно экономить на приеме платежей. "Цифровой "эквайринг" выгоднее", - уточнила она.
Третий сценарий подходит для владельцев крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей стране.
" Вы хотите экономить на переводах и не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах, делать это "бесшовно" и оперативно. А еще экономить на выплате зарплаты. Если делать это в цифровых рублях, то это будет стоить всего 1 рубль за строчку в реестре", - пояснила Кахруманова.
"На самом деле, идей у нас много. Но банкам нужно время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будем вводить постепенно", - заключила она.
Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Как сообщала ранее заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, количество открытых счетов в цифровом рубле за первый месяц запуска достигло 220 тысяч.
На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для граждан бесплатны.
 
ФинансыБанк РоссииКомсомольская правда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала