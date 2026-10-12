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Завод Roshen загорелся в Виннице на Украине
Завод Roshen загорелся в Виннице на Украине - 12.10.2026, ПРАЙМ
Завод Roshen загорелся в Виннице на Украине
Завод украинской кондитерской корпорации Roshen экс-президента Петра Порошенко* загорелся в Виннице в центральной части Украины, передает агентство УНИАН. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:10+0300
2026-10-12T17:10+0300
2026-10-12T17:10+0300
происшествия
украина
roshen
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Завод украинской кондитерской корпорации Roshen экс-президента Петра Порошенко* загорелся в Виннице в центральной части Украины, передает агентство УНИАН. "На месте сильный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. По информации агентства, горит завод Roshen в Виннице. Украинская корпорация Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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Происшествия, УКРАИНА, Roshen
Завод Roshen загорелся в Виннице на Украине
УНИАН: завод украинской кондитерской корпорации Roshen загорелся в Виннице на Украине
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Завод украинской кондитерской корпорации Roshen экс-президента Петра Порошенко* загорелся в Виннице в центральной части Украины, передает агентство УНИАН.
"На месте сильный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
По информации агентства, горит завод Roshen в Виннице.
Украинская корпорация Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму