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Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше

Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше - 12.10.2026, ПРАЙМ

Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше

Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:11+0300

2026-10-12T18:11+0300

2026-10-12T18:11+0300

промышленность

сша

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также вырос, сообщает отраслевой институт American Iron and Steel Institute (AISI). "За август 2026 года американские металлургические заводы отгрузили 8 220 554 коротких тонн стали, что на 5,9% больше, чем 7 762 706 коротких тонн, отгруженных в августе 2025 года", - говорится в релизе. Короткая, или американская, тонна составляет 907 килограммов. В месячном выражении отгрузки выросли незначительно, с 8,220 миллиона коротких тонн в июле 2026 года, указывается в сообщении. С начала года, в январе-августе, показатель достиг 63,967 миллиона коротких тонн, что на 5,4% больше чем годом ранее, когда показатель составлял 60,7 миллиона коротких тонн, сообщает AISI. American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.

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