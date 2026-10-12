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Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше
Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше - 12.10.2026, ПРАЙМ
Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше
Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:11+0300
2026-10-12T18:11+0300
промышленность
сша
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также вырос, сообщает отраслевой институт American Iron and Steel Institute (AISI). "За август 2026 года американские металлургические заводы отгрузили 8 220 554 коротких тонн стали, что на 5,9% больше, чем 7 762 706 коротких тонн, отгруженных в августе 2025 года", - говорится в релизе. Короткая, или американская, тонна составляет 907 килограммов. В месячном выражении отгрузки выросли незначительно, с 8,220 миллиона коротких тонн в июле 2026 года, указывается в сообщении. С начала года, в январе-августе, показатель достиг 63,967 миллиона коротких тонн, что на 5,4% больше чем годом ранее, когда показатель составлял 60,7 миллиона коротких тонн, сообщает AISI. American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.
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промышленность, сша
Промышленность, США
18:11 12.10.2026
 
Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше

AISI: металлургические заводы США в августе увеличили отгрузку стали на 5,9%

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также вырос, сообщает отраслевой институт American Iron and Steel Institute (AISI).
"За август 2026 года американские металлургические заводы отгрузили 8 220 554 коротких тонн стали, что на 5,9% больше, чем 7 762 706 коротких тонн, отгруженных в августе 2025 года", - говорится в релизе. Короткая, или американская, тонна составляет 907 килограммов.
В месячном выражении отгрузки выросли незначительно, с 8,220 миллиона коротких тонн в июле 2026 года, указывается в сообщении.
С начала года, в январе-августе, показатель достиг 63,967 миллиона коротких тонн, что на 5,4% больше чем годом ранее, когда показатель составлял 60,7 миллиона коротких тонн, сообщает AISI.
American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.
 
ПромышленностьСША
 
 
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