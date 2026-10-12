https://1prime.ru/20261012/zavody-874159078.html
Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше
Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше - 12.10.2026, ПРАЙМ
Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше
Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:11+0300
2026-10-12T18:11+0300
2026-10-12T18:11+0300
промышленность
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874159078.jpg?1791817905
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также вырос, сообщает отраслевой институт American Iron and Steel Institute (AISI).
"За август 2026 года американские металлургические заводы отгрузили 8 220 554 коротких тонн стали, что на 5,9% больше, чем 7 762 706 коротких тонн, отгруженных в августе 2025 года", - говорится в релизе. Короткая, или американская, тонна составляет 907 килограммов.
В месячном выражении отгрузки выросли незначительно, с 8,220 миллиона коротких тонн в июле 2026 года, указывается в сообщении.
С начала года, в январе-августе, показатель достиг 63,967 миллиона коротких тонн, что на 5,4% больше чем годом ранее, когда показатель составлял 60,7 миллиона коротких тонн, сообщает AISI.
American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, сша
Металлургические заводы США в августе отгрузили стали на 5,9% больше
AISI: металлургические заводы США в августе увеличили отгрузку стали на 5,9%
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Металлургические заводы США отгрузили в августе стали на 5,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, с начала 2026 года показатель также вырос, сообщает отраслевой институт American Iron and Steel Institute (AISI).
"За август 2026 года американские металлургические заводы отгрузили 8 220 554 коротких тонн стали, что на 5,9% больше, чем 7 762 706 коротких тонн, отгруженных в августе 2025 года", - говорится в релизе. Короткая, или американская, тонна составляет 907 килограммов.
В месячном выражении отгрузки выросли незначительно, с 8,220 миллиона коротких тонн в июле 2026 года, указывается в сообщении.
С начала года, в январе-августе, показатель достиг 63,967 миллиона коротких тонн, что на 5,4% больше чем годом ранее, когда показатель составлял 60,7 миллиона коротких тонн, сообщает AISI.
American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.