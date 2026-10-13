https://1prime.ru/20261013/aeroflot-874190604.html
В "Аэрофлоте" рассказали о рейсах между Краснодаром и Гюмри в зимнем сезоне
В "Аэрофлоте" рассказали о рейсах между Краснодаром и Гюмри в зимнем сезоне - 13.10.2026, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" рассказали о рейсах между Краснодаром и Гюмри в зимнем сезоне
Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы между Краснодаром и Гюмри два раза в неделю, сообщил перевозчик. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:09+0300
2026-10-13T15:09+0300
2026-10-13T15:13+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы между Краснодаром и Гюмри два раза в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит регулярные полеты из Краснодара в Гюмри. Начиная с 26 октября, авиакомпания будет выполнять по этому маршруту два рейса в неделю: по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении. Отмечается, что на воздушной линии между Краснодаром и Гюмри будут задействованы самолеты Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Полет между Краснодаром и Гюмри выполняются с 28 августа 2026 года. Сейчас "Аэрофлот" летает по этому маршруту дважды в неделю - по средам и пятницам. Помимо Гюмри, авиаперевозчик выполняет ежедневные рейсы из Краснодара в Ереван. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, россия, банки, краснодар, ереван, аэрофлот, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, Банки, КРАСНОДАР, Ереван, Аэрофлот, A320neo
В "Аэрофлоте" рассказали о рейсах между Краснодаром и Гюмри в зимнем сезоне
"Аэрофлот" продолжит зимой выполнять рейсы между Краснодаром и Гюмри два раза в неделю
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы между Краснодаром и Гюмри два раза в неделю, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит регулярные полеты из Краснодара в Гюмри. Начиная с 26 октября, авиакомпания будет выполнять по этому маршруту два рейса в неделю: по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на воздушной линии между Краснодаром и Гюмри будут задействованы самолеты Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.
Полет между Краснодаром и Гюмри выполняются с 28 августа 2026 года. Сейчас "Аэрофлот" летает по этому маршруту дважды в неделю - по средам и пятницам. Помимо Гюмри, авиаперевозчик выполняет ежедневные рейсы из Краснодара в Ереван.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".