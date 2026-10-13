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В "Аэрофлоте" рассказали о рейсах между Краснодаром и Гюмри в зимнем сезоне

В "Аэрофлоте" рассказали о рейсах между Краснодаром и Гюмри в зимнем сезоне - 13.10.2026, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" рассказали о рейсах между Краснодаром и Гюмри в зимнем сезоне

Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы между Краснодаром и Гюмри два раза в неделю, сообщил перевозчик. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:09+0300

2026-10-13T15:09+0300

2026-10-13T15:13+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы между Краснодаром и Гюмри два раза в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" в зимнем сезоне продолжит регулярные полеты из Краснодара в Гюмри. Начиная с 26 октября, авиакомпания будет выполнять по этому маршруту два рейса в неделю: по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении. Отмечается, что на воздушной линии между Краснодаром и Гюмри будут задействованы самолеты Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Полет между Краснодаром и Гюмри выполняются с 28 августа 2026 года. Сейчас "Аэрофлот" летает по этому маршруту дважды в неделю - по средам и пятницам. Помимо Гюмри, авиаперевозчик выполняет ежедневные рейсы из Краснодара в Ереван. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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бизнес, россия, банки, краснодар, ереван, аэрофлот, a320neo