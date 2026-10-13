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Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе
Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе - 13.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе
Аэропорт Нюрнберга сообщил о возобновлении работы после объявления нештатной ситуации в воздушном пространстве и уточнил, что пассажирам и экипажам ничего не... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:16+0300
2026-10-13T17:38+0300
бизнес
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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Нюрнберга сообщил о возобновлении работы после объявления нештатной ситуации в воздушном пространстве и уточнил, что пассажирам и экипажам ничего не угрожало. "Режим чрезвычайной ситуации в воздухе отменен. Полеты возобновляются. Пассажирам и экипажам ничего не угрожало", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Полиция баварского административного округа Средняя Франкония ранее сообщала, что работа аэропорта Нюрнберга приостанавливалась из-за поданного сигнала о захвате воздушного судна. Агентство DPA уточняло, что в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. По словам представителя воздушной гавани, перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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16:16 13.10.2026 (обновлено: 17:38 13.10.2026)
 
Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе

Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления нештатной ситуации в воздухе

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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Нюрнберга сообщил о возобновлении работы после объявления нештатной ситуации в воздушном пространстве и уточнил, что пассажирам и экипажам ничего не угрожало.
"Режим чрезвычайной ситуации в воздухе отменен. Полеты возобновляются. Пассажирам и экипажам ничего не угрожало", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Полиция баварского административного округа Средняя Франкония ранее сообщала, что работа аэропорта Нюрнберга приостанавливалась из-за поданного сигнала о захвате воздушного судна. Агентство DPA уточняло, что в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. По словам представителя воздушной гавани, перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.
 
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