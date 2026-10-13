https://1prime.ru/20261013/aeroport-874194895.html

Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе

Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе - 13.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Нюрнберга возобновил работу после объявления ЧС в воздухе

Аэропорт Нюрнберга сообщил о возобновлении работы после объявления нештатной ситуации в воздушном пространстве и уточнил, что пассажирам и экипажам ничего не... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:16+0300

2026-10-13T16:16+0300

2026-10-13T17:38+0300

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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Нюрнберга сообщил о возобновлении работы после объявления нештатной ситуации в воздушном пространстве и уточнил, что пассажирам и экипажам ничего не угрожало. "Режим чрезвычайной ситуации в воздухе отменен. Полеты возобновляются. Пассажирам и экипажам ничего не угрожало", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Полиция баварского административного округа Средняя Франкония ранее сообщала, что работа аэропорта Нюрнберга приостанавливалась из-за поданного сигнала о захвате воздушного судна. Агентство DPA уточняло, что в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. По словам представителя воздушной гавани, перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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