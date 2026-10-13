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На АЭС "Аккую" прошли противоаварийные и пожарно-тактические учения

На АЭС "Аккую" прошли противоаварийные и пожарно-тактические учения - 13.10.2026, ПРАЙМ

На АЭС "Аккую" прошли противоаварийные и пожарно-тактические учения

Плановые полномасштабные противоаварийные и пожарно-тактические учения прошли на площадке строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, были успешно... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T06:15+0300

2026-10-13T06:15+0300

2026-10-13T06:15+0300

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алексей лихачев

аэс "аккую"

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Плановые полномасштабные противоаварийные и пожарно-тактические учения прошли на площадке строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, были успешно отработаны действия в различных ситуациях, сообщила госкорпорация "Росатом". "На полномасштабном тренажере, который по программе учений выполнял функцию блочного пункта управления блока №1, был задан условный сценарий с сочетанием маловероятных технологических нарушений и отказов оборудования", - говорится в сообщении. Работники смены блока, действуя строго по инструкциям, выполнили оценку состояния энергоблока, и приняли необходимые меры по стабилизации параметров реакторной установки, отметили в "Росатоме". Параллельно с действиями оперативного персонала были опробованы системы связи, предназначенные для передачи информации руководству АЭС и внешним организациям, а также для получения рекомендаций от отраслевых экспертов. В мобильном кризисном центре на площадке АЭС работали группа управления условной аварийной ситуацией и комиссия по чрезвычайным ситуациям. Участники отработали принятие решений по управлению ситуацией, координацию реагирования и организацию защиты персонала. Сотрудники, не задействованные в реагировании, приняли участие в учебной эвакуации. Пожарно-тактическая часть включала тушение условного пожара на резервном трансформаторе собственных нужд первого энергоблока. "Сценарий учений также предусматривал возникновение условного лесного пожара под линиями электропередачи за пределами площадки АЭС", - добавляется в сообщении. К тренировке по ликвидации условного пожара привлекли подразделения лесного хозяйства района Гюльнар, расчеты службы пожарной безопасности АЭС "Аккую", членов добровольной пожарной группы, состоящей из сотрудников "Аккую Нуклеар" и подрядных организаций. Участники отработали непрерывную подачу воды, устройство минерализованной полосы для ограничения распространения пожара, а также применение вертолетной техники на труднодоступных участках. Поисково-спасательная группа АЭС совместно со службами провинции Мерсин отработала помощь условным пострадавшим: поиск и спасение из-под завала, спуск с высоты и передачу медикам. За пределами площадки АЭС "Аккую", в поселке Буюкеджели, сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции AFAD организовали работу центра приема и распределения эвакуируемого персонала, а также пункт дозиметрического контроля и дезактивации. Специалисты отработали распределение прибывших и условное оказание им первичной медицинской помощи. "Работа по противоаварийной готовности является ключевым элементом безопасности атомных электростанций. Мы предлагаем эту работу нашим партнерам", - отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Всегда, когда в странах-новичках создается атомная промышленность, вопросам безопасности уделяется особое внимание, добавил он. С каждым днем специалисты приближаются к началу пусковых операций на первом энергоблоке АЭС "Аккую", и на финальном этапе этой работы предстоит получить лицензию на эксплуатацию от турецкого регулятора, отметил Лихачев. "Одним из условий получения этой лицензии является готовность спасательных сил и средств. Поэтому взаимодействие с соответствующими службами провинции Мерсин, пожарными частями, Управлением по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики - это предмет взаимодействия тысяч людей и практической отработки на площадке", - отметил глава "Росатома". Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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