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В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2"

В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2" - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2"

Решение о судьбе проекта АЭС "Пакш-2" будет принято после завершения оценки ситуации с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:42+0300

2026-10-13T19:42+0300

2026-10-13T19:43+0300

венгрия

европа

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урсула фон дер ляйен

пакш-2

росатом

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БУДАПЕШТ, 13 окт - ПРАЙМ. Решение о судьбе проекта АЭС "Пакш-2" будет принято после завершения оценки ситуации с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности энергоснабжения, заявили РИА Новости в министерстве экономики и энергетики Венгрии. "Любое решение о дальнейшей судьбе проекта (АЭС "Пакш-2" - ред.) может быть принято только после получения результатов всесторонней оценки ситуации, с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности энергоснабжения", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта завершится не ранее конца 2026 года.В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным "заказчиком" развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома, сообщили в СВР.

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венгрия, европа, будапешт, урсула фон дер ляйен, пакш-2, росатом