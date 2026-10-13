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В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2" - 13.10.2026, ПРАЙМ
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В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2"
В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2" - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2"
Решение о судьбе проекта АЭС "Пакш-2" будет принято после завершения оценки ситуации с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:42+0300
2026-10-13T19:43+0300
венгрия
европа
будапешт
урсула фон дер ляйен
пакш-2
росатом
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БУДАПЕШТ, 13 окт - ПРАЙМ. Решение о судьбе проекта АЭС "Пакш-2" будет принято после завершения оценки ситуации с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности энергоснабжения, заявили РИА Новости в министерстве экономики и энергетики Венгрии. "Любое решение о дальнейшей судьбе проекта (АЭС "Пакш-2" - ред.) может быть принято только после получения результатов всесторонней оценки ситуации, с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности энергоснабжения", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта завершится не ранее конца 2026 года.В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным "заказчиком" развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома, сообщили в СВР.
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венгрия, европа, будапешт, урсула фон дер ляйен, пакш-2, росатом
ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Будапешт, Урсула фон дер Ляйен, Пакш-2, Росатом
19:42 13.10.2026 (обновлено: 19:43 13.10.2026)
 
В Венгрии рассказали о судьбе АЭС "Пакш-2"

Минэкономики Венгрии: решение о судьбе проекта АЭС "Пакш-2" примут после оценки ситуации

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© Фото : PAKS II. ZRT
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БУДАПЕШТ, 13 окт - ПРАЙМ. Решение о судьбе проекта АЭС "Пакш-2" будет принято после завершения оценки ситуации с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности энергоснабжения, заявили РИА Новости в министерстве экономики и энергетики Венгрии.
"Любое решение о дальнейшей судьбе проекта (АЭС "Пакш-2" - ред.) может быть принято только после получения результатов всесторонней оценки ситуации, с учетом энергетической стратегии и соображений безопасности энергоснабжения", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта завершится не ранее конца 2026 года.
В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным "заказчиком" развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома, сообщили в СВР.
 
ВЕНГРИЯЕВРОПАБудапештУрсула фон дер ЛяйенПакш-2Росатом
 
 
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