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Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,43%

Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,43% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,43%

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника понижается на 0,43%, следует из данных Московской биржи. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:09+0300

2026-10-13T08:09+0300

2026-10-13T08:09+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника понижается на 0,43%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск понижается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 383,63 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности, главного - IMOEX, во все торговые сессии.

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