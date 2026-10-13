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Альфа-банк приобрел долю в российской сети частных клиник "Медси"

Альфа-банк приобрел долю в российской сети частных клиник "Медси" - 13.10.2026, ПРАЙМ

Альфа-банк приобрел долю в российской сети частных клиник "Медси"

Альфа-банк приобрел долю в российской сети частных медицинских клиник "Медси" в размере 4,85%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:17+0300

2026-10-13T10:17+0300

2026-10-13T10:17+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Альфа-банк приобрел долю в российской сети частных медицинских клиник "Медси" в размере 4,85%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Альфа-банк приобрел миноритарную долю в АО "ГК "Медси" у ПАО АФК "Система". Цель покупки - участие в дальнейшем росте бизнеса одного из лидеров рынка коммерческой медицины", - говориться в сообщении. Там отмечается, что банк формирует портфель качественных активов под управлением за счет приобретения преимущественно миноритарных долей в растущих компаниях. В рамках сделки банк приобрел долю в размере 4,85%. Сумму сделки стороны не раскрывают. Контролирующим акционером группы компаний "Медси" остается ПАО АФК "Система" с долей 90,64%. "Альфа-банк оценивает "ГК "Медси" как высококачественный актив. Компания работает на устойчивом рынке частной медицины и продолжает демонстрировать быстрые темпы роста, обладает высоким уровнем корпоративного управления и имеет большой потенциал к дальнейшему выходу на IPO", - уточняется в материалах. Инвестиции в такого масштабного участника рынка полностью соответствуют стратегии Альфа-банка по формированию портфеля перспективных финансовых вложений, говорится в сообщении.

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банки, финансы, бизнес, альфа-банк, медси