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Альфа-банк обжаловал решение о банкротстве экс-бенефициара банка "Югра"

Альфа-банк обжаловал решение о банкротстве экс-бенефициара банка "Югра" - 13.10.2026, ПРАЙМ

Альфа-банк обжаловал решение о банкротстве экс-бенефициара банка "Югра"

Альфа-банк направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которые отменили решение арбитражного суда Москвы о банкротстве... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:29+0300

2026-10-13T14:29+0300

2026-10-13T14:29+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Альфа-банк направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которые отменили решение арбитражного суда Москвы о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Кассационная жалоба на июньское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и на вынесенное в августе постановление арбитражного суда Московского округа 12 октября поступила в высшую судебную инстанцию. Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Альфа-банка признал Хотина банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Однако апелляционный суд, рассмотрев жалобы Федеральной налоговой службы России и Росимущества, решение отменил и дело о банкротстве Хотина прекратил. Как указала апелляция, в рамках уголовных дел с Хотина были взысканы крупные суммы в пользу государства и на тот момент велось три исполнительных производства по его неисполненным обязательствам на сумму свыше 464 миллиардов рублей. Введение в отношении должника процедуры реализации имущества приведет к прекращению исполнения требований к нему в рамках исполнительного производства, что "повлечет осложнение дальнейшего исполнения судебных актов о возмещении вреда в доход государства и, как следствие, затронет интересы Российской Федерации", говорится в постановлении апелляции. Суд также отметил, что имущество Хотина обращено в доход государства в уголовном деле и "не может рассматриваться как объект правопритязаний со стороны кредиторов". При этом другого имущества у экс-банкира нет, поэтому "фактически отсутствуют мероприятия, подлежащие проведению" в процедуре банкротства. В то же время требования Альфа-банка в размере около 45,7 миллиарда рублей основного долга и более 45,1 миллиарда неустойки, предъявленные к Хотину как к поручителю его компаний, владеющих коммерческой недвижимостью, обеспечены залогом этой недвижимости и могут быть погашены в делах о банкротстве этих компаний-заемщиков, сочла апелляционная инстанция. С ней затем согласился окружной суд. Замоскворецкий суд столицы в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственным комитетом РФ в отношении Хотина расследуется еще одно уголовное дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.

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