https://1prime.ru/20261013/apple-874195721.html

Apple представила станцию для управления "умным" домом

Apple представила станцию для управления "умным" домом - 13.10.2026, ПРАЙМ

Apple представила станцию для управления "умным" домом

Apple представила станцию для связи и управления "умным" домом HomeView, следует из пресс-релиза компании. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:41+0300

2026-10-13T16:41+0300

2026-10-13T17:26+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Apple представила станцию для связи и управления "умным" домом HomeView, следует из пресс-релиза компании."Apple представила HomeView, призванный стать центральным элементом домашней среды и обеспечивать индивидуальный подход каждому жильцу… HomeView объединяет в одном месте развлечения, связь и управление "умным" домом - от воспроизведения музыки и звонков по FaceTime до мониторинга дома и автоматизации с голосовым управлением без использования рук", - говорится в сообщении.Отмечается, что HomeView распознает пользователей по лицам и адаптируется так, чтобы они могли получить доступ к своему личному контенту через приложения сообщений, FaceTime, календарь и напоминания.Станция также оснащена ИИ-помощником Siri AI, а при совмещении с устройством, поддерживающим Apple Intelligence, HomeView может использовать личный контекст пользователя, чтобы давать более персонализированные ответы на запросы.Станция представляет собой экран диагональю 7 дюймов с экраном Liquid Retina, соединенный с куполообразной колонкой с помощью шарнира из нержавеющей стали. Устройство доступно в четырех цветах - серебристый, "звездный свет", розовый и "космический серый". Предзаказ на HomeView доступен со вторника, в магазины станция поступит с 13 ноября, ее стоимость составляет 299 долларов.Одновременно с HomeView Apple также представила ряд других устройств для дома. Одним из них является новое поколение станций для Apple TV 4K, которая оснащена Siri AI. Ее стоимость составит 299 долларов, Apple TV 4K также доступна для предзаказа и поступит в продажу 13 ноября.Новая версия "умной" колонки HomePod mini 2, представленная Apple, также поддерживает Siri AI. Колонка использует функцию Sound Glow, с помощью которой ее верхняя часть начинает светиться и пульсировать в такт музыке. Стоимость колонки составляет 149 долларов, в магазины она поступит 30 октября. HomePod mini 2 доступна в розовом, зеленом, синем, белом и черном цветах.Кроме того, Apple представила Apple Home Collection, новую линейку аксессуаров для "умного" дома, разработанных совместно с LG Electronics и Schneider Electric. Эта линейка включает в себя камеры для внутреннего и наружного использования, термостаты, датчики температуры, а также видеодомофон и дверной замок.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple