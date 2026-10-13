Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/armenija-874204275.html
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей
Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана, сообщает торговое представительство РФ в Ереване. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:46+0300
2026-10-13T21:46+0300
бизнес
россия
армения
ереван
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874204275.jpg?1791917180
ЕРЕВАН, 13 окт - ПРАЙМ. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана, сообщает торговое представительство РФ в Ереване. "По информации комитета государственных доходов Армении, 10 октября была исчерпана квота на применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины при импорте электромобилей для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами. К этой категории относятся в том числе физические лица", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 9 октября остаток квоты составлял всего 23 автомобиля — было использовано 99,86% выделенного объема. В связи с регистрацией заявлений на оформление 23 и более автомобилей ведомство сообщило об ожидаемом исчерпании квоты 10 октября. При этом льгота для официальных дилеров-дистрибьюторов сохраняется: по состоянию на 9 октября в соответствующей категории оставалось 862 автомобиля, что составляло 25% от выделенной квоты. В 2026 году общая квота Армении на беспошлинный ввоз электромобилей была увеличена до 20 тысяч автомобилей, в том числе 16,5 тысяч единиц для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами, и 3,5 тысячи единиц для дилеров-дистрибьюторов.
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, армения, ереван
Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван
21:46 13.10.2026
 
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей

Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 13 окт - ПРАЙМ. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана, сообщает торговое представительство РФ в Ереване.
"По информации комитета государственных доходов Армении, 10 октября была исчерпана квота на применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины при импорте электромобилей для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами. К этой категории относятся в том числе физические лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 9 октября остаток квоты составлял всего 23 автомобиля — было использовано 99,86% выделенного объема. В связи с регистрацией заявлений на оформление 23 и более автомобилей ведомство сообщило об ожидаемом исчерпании квоты 10 октября.
При этом льгота для официальных дилеров-дистрибьюторов сохраняется: по состоянию на 9 октября в соответствующей категории оставалось 862 автомобиля, что составляло 25% от выделенной квоты.
В 2026 году общая квота Армении на беспошлинный ввоз электромобилей была увеличена до 20 тысяч автомобилей, в том числе 16,5 тысяч единиц для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами, и 3,5 тысячи единиц для дилеров-дистрибьюторов.
 
БизнесРОССИЯАРМЕНИЯЕреван
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала