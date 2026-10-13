https://1prime.ru/20261013/armenija-874204275.html
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей
Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана, сообщает торговое представительство РФ в Ереване. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:46+0300
2026-10-13T21:46+0300
2026-10-13T21:46+0300
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ЕРЕВАН, 13 окт - ПРАЙМ. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана, сообщает торговое представительство РФ в Ереване.
"По информации комитета государственных доходов Армении, 10 октября была исчерпана квота на применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины при импорте электромобилей для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами. К этой категории относятся в том числе физические лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 9 октября остаток квоты составлял всего 23 автомобиля — было использовано 99,86% выделенного объема. В связи с регистрацией заявлений на оформление 23 и более автомобилей ведомство сообщило об ожидаемом исчерпании квоты 10 октября.
При этом льгота для официальных дилеров-дистрибьюторов сохраняется: по состоянию на 9 октября в соответствующей категории оставалось 862 автомобиля, что составляло 25% от выделенной квоты.
В 2026 году общая квота Армении на беспошлинный ввоз электромобилей была увеличена до 20 тысяч автомобилей, в том числе 16,5 тысяч единиц для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами, и 3,5 тысячи единиц для дилеров-дистрибьюторов.
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В Армении исчерпана квота на беспошлинный ввоз электромобилей
Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана
ЕРЕВАН, 13 окт - ПРАЙМ. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Армению для физических лиц исчерпана, сообщает торговое представительство РФ в Ереване.
"По информации комитета государственных доходов Армении, 10 октября была исчерпана квота на применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины при импорте электромобилей для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами. К этой категории относятся в том числе физические лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 9 октября остаток квоты составлял всего 23 автомобиля — было использовано 99,86% выделенного объема. В связи с регистрацией заявлений на оформление 23 и более автомобилей ведомство сообщило об ожидаемом исчерпании квоты 10 октября.
При этом льгота для официальных дилеров-дистрибьюторов сохраняется: по состоянию на 9 октября в соответствующей категории оставалось 862 автомобиля, что составляло 25% от выделенной квоты.
В 2026 году общая квота Армении на беспошлинный ввоз электромобилей была увеличена до 20 тысяч автомобилей, в том числе 16,5 тысяч единиц для субъектов, не являющихся официальными дилерами-дистрибьюторами, и 3,5 тысячи единиц для дилеров-дистрибьюторов.