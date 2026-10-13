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В АЦП рассказали, сколько сэкономят городам роботизация

В АЦП рассказали, сколько сэкономят городам роботизация - 13.10.2026, ПРАЙМ

В АЦП рассказали, сколько сэкономят городам роботизация

Роботизация городской среды, в том числе масштабирование автономной доставки и такси, поможет сэкономить российским городам примерно 700 миллиардов рублей к... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:59+0300

2026-10-13T13:59+0300

2026-10-13T14:56+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Роботизация городской среды, в том числе масштабирование автономной доставки и такси, поможет сэкономить российским городам примерно 700 миллиардов рублей к 2036 году, сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП)."Для городской роботизации предлагается развивать инфраструктуру автономной доставки и такси, правила движения и цифровой обмен данными. По оценке экспертной группы, развитие городской роботизации может обеспечить совокупное сокращение операционных расходов на 700 миллиардов рублей к 2036 году", - рассказали агентству в АЦП о работе в рамках подготовки Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года.По данным экспертов, в России уже используются более 1 тысячи роботов-доставщиков и 100 роботакси - для них предлагается разработать постоянные правила эксплуатации, которые позволят расширять использование таких технологий за пределами экспериментальных проектов. Развитие роботизации также позволит покрыть потенциальный кадровый дефицит.Экспертная группа предлагает сформировать сеть зон автономного движения на дорогах, тротуарах и в воздушных коридорах, адаптировав городскую инфраструктуру, и разработать стандарты обмена данными между участниками и объектами городской инфраструктуры, рассказали в ассоциации.Предложения экспертной группы касаются повседневных городских задач, для решения которых пока не хватает удобного взаимодействия между сервисами и инфраструктурой, добавили в АЦП.В сфере недвижимости предлагается связать в одном сервисе обращения жителей, взаимодействие с управляющими организациями, заказ бытовых услуг и управление общедомовой инфраструктурой. Жители смогут не только направить заявку в управляющую организацию, но и отслеживать ее выполнение, участвовать в собраниях собственников, управлять доступом через домофон или шлагбаум, отметили в ассоциации.Кроме того, группа предложила объединить все виды парковок и пространств для индивидуального хранения в единую платформу с P2P-взаимодействием. Такой подход может повысить загрузку уже существующих городских пространств без необходимости создавать новые. По оценке экспертов, более эффективное использование может дать экономике дополнительно 45 миллиардов рублей к 2036 году."Особенность городской среды в том, что здесь цифровые сервисы тесно связаны с физической инфраструктурой и работой множества участников. Поэтому для дальнейшего развития важно обеспечить их взаимодействие, понятные правила обмена данными и возможность выбора для пользователей", - прокомментировал РИА Новости президент АЦП Ораз Дурдыев.Как говорил в начале октября глава правительства РФ Михаил Мишустин, сегодня в России создаются такие прорывные решения, меняющие облик будущего, как гражданские беспилотные системы. Беспилотники уже не только внедряются в различных отраслях экономики для мониторинга, но и выходят на дороги для перевозки пассажиров, грузов и доставки товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия