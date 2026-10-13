https://1prime.ru/20261013/aviakompanija-874168538.html

Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений

Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений - 13.10.2026, ПРАЙМ

Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений

Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений на борту самолетов, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T01:47+0300

2026-10-13T01:47+0300

2026-10-13T01:47+0300

бизнес

s7

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союзмультфильм

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений на борту самолетов, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7. "В программе нет фильмов-катастроф, так как они не совместимы со средой демонстрации (во время полета), мы осторожно относимся и к фильмам-ужасов", - сообщили в пресс-службе Smartavia. В S7 тоже подтвердили, что фильмы-катастрофы не входят в каталог бортовой системы развлечений. Авиакомпания имеет контракты с ведущими российскими провайдерами контента, такими как "Кинопоиск", "Премьер", "Союзмультфильм". Перед попаданием в систему развлечений фильмы проходят определенный отбор, отметили в Smartavia. Фильм, в частности, должен иметь высокий рейтинг популярности и соответствовать регламенту в рамках авиационных прав показа фильмов на территории страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, s7, кинопоиск, союзмультфильм