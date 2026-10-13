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Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений
Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений - 13.10.2026, ПРАЙМ
Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений
Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений на борту самолетов, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T01:47+0300
2026-10-13T01:47+0300
бизнес
s7
кинопоиск
союзмультфильм
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874168538.jpg?1791845258
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений на борту самолетов, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7. "В программе нет фильмов-катастроф, так как они не совместимы со средой демонстрации (во время полета), мы осторожно относимся и к фильмам-ужасов", - сообщили в пресс-службе Smartavia. В S7 тоже подтвердили, что фильмы-катастрофы не входят в каталог бортовой системы развлечений. Авиакомпания имеет контракты с ведущими российскими провайдерами контента, такими как "Кинопоиск", "Премьер", "Союзмультфильм". Перед попаданием в систему развлечений фильмы проходят определенный отбор, отметили в Smartavia. Фильм, в частности, должен иметь высокий рейтинг популярности и соответствовать регламенту в рамках авиационных прав показа фильмов на территории страны.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, s7, кинопоиск, союзмультфильм
Бизнес, S7, Кинопоиск, Союзмультфильм
01:47 13.10.2026
 
Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений

Smartavia и S7: авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпании не показывают фильмы-катастрофы в рамках системы развлечений на борту самолетов, рассказали РИА Новости в Smartavia и S7.
"В программе нет фильмов-катастроф, так как они не совместимы со средой демонстрации (во время полета), мы осторожно относимся и к фильмам-ужасов", - сообщили в пресс-службе Smartavia.
В S7 тоже подтвердили, что фильмы-катастрофы не входят в каталог бортовой системы развлечений. Авиакомпания имеет контракты с ведущими российскими провайдерами контента, такими как "Кинопоиск", "Премьер", "Союзмультфильм".
Перед попаданием в систему развлечений фильмы проходят определенный отбор, отметили в Smartavia. Фильм, в частности, должен иметь высокий рейтинг популярности и соответствовать регламенту в рамках авиационных прав показа фильмов на территории страны.
 
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