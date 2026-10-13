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Австралия может столкнуться с самым значительным ростом безработицы - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Австралия может столкнуться с самым значительным ростом безработицы
Австралия может столкнуться с самым значительным ростом безработицы - 13.10.2026, ПРАЙМ
Австралия может столкнуться с самым значительным ростом безработицы
Австралия может столкнуться с самым значительным ростом уровня безработицы среди крупных экономически развитых стран в следующем году, выяснило РИА Новости,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:25+0300
2026-10-13T08:25+0300
мировая экономика
австралия
италия
нидерланды
мвф
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Австралия может столкнуться с самым значительным ростом уровня безработицы среди крупных экономически развитых стран в следующем году, выяснило РИА Новости, изучив данные прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно докладу фонда, уровень безработицы в Австралии вырастет на 0,3 процентного пункта - с 4,4% в 2026 году до 4,7% в 2027 году. В то же время сравнение данных МВФ показывает, что в других крупных развитых странах рост безработицы будет менее значительным, а в некоторых показатель снизится или останется неизменным. В частности, в Италии безработица увеличится до 5,8% с 5,6%, в Нидерландах — до 4,1% с 4%, в Южной Корее — до 2,9% с 2,8%. В Германии показатель, напротив, снизится до 3,7% с 4%, во Франции — до 8,3% с 8,4%, в США — до 4% с 4,2%, а в Великобритании и Японии останется неизменным — на уровне 5,3% и 2,5% соответственно. При этом австралийская экономика, по оценкам МВФ, продолжит расти, хотя темпы роста ВВП замедлятся с 1,9% в 2026 году до 1,6% в 2027 году. Кроме этого, инфляция, как ожидается, снизится до 3,1% с 3,9%. Примечательно, что в соседней с Австралией Новой Зеландии МВФ прогнозирует противоположную динамику на рынке труда. Так, уровень безработицы должен снизиться с 5,4% в 2026 году до 5,1% в 2027 году.
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мировая экономика, австралия, италия, нидерланды, мвф
Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, ИТАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, МВФ
08:25 13.10.2026
 
Австралия может столкнуться с самым значительным ростом безработицы

МВФ: Австралия может столкнуться с самым значительным ростом уровня безработицы

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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Австралия может столкнуться с самым значительным ростом уровня безработицы среди крупных экономически развитых стран в следующем году, выяснило РИА Новости, изучив данные прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно докладу фонда, уровень безработицы в Австралии вырастет на 0,3 процентного пункта - с 4,4% в 2026 году до 4,7% в 2027 году.
В то же время сравнение данных МВФ показывает, что в других крупных развитых странах рост безработицы будет менее значительным, а в некоторых показатель снизится или останется неизменным.
В частности, в Италии безработица увеличится до 5,8% с 5,6%, в Нидерландах — до 4,1% с 4%, в Южной Корее — до 2,9% с 2,8%. В Германии показатель, напротив, снизится до 3,7% с 4%, во Франции — до 8,3% с 8,4%, в США — до 4% с 4,2%, а в Великобритании и Японии останется неизменным — на уровне 5,3% и 2,5% соответственно.
При этом австралийская экономика, по оценкам МВФ, продолжит расти, хотя темпы роста ВВП замедлятся с 1,9% в 2026 году до 1,6% в 2027 году. Кроме этого, инфляция, как ожидается, снизится до 3,1% с 3,9%.
Примечательно, что в соседней с Австралией Новой Зеландии МВФ прогнозирует противоположную динамику на рынке труда. Так, уровень безработицы должен снизиться с 5,4% в 2026 году до 5,1% в 2027 году.
 
Мировая экономикаАВСТРАЛИЯИТАЛИЯНИДЕРЛАНДЫМВФ
 
 
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