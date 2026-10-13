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В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия

В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия

Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:06+0300

2026-10-13T19:06+0300

2026-10-13T19:06+0300

мировая экономика

белоруссия

минск

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МИНСК, 13 окт – ПРАЙМ. Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного комплекса - начальник отдела экономики переработки продукции министерства экономики страны Елена Шнаркевич. "В текущем году экспорт продовольствия оценивается в 11 миллиардов долларов. Рекордный показатель", - сказала она на пресс-конференции в Минске. Представитель минэкономики обратила внимание, что еще десять лет назад в Белоруссии мечтали достичь показателя экспорта продовольствия в объеме пяти миллиардов долларов, сейчас у страны другой ориентир. "Президент обозначил задачу к 2030 году (достичь - ред.) 12 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Это существенный объем, наши производители успешно справляются с этой задачей", - сказала Шнаркевич. Она подчеркнула, что в последние два года экспорт продовольствия прирастает почти на 20%. Объем экспорта продовольствия из Белоруссии в прошлом году достиг рекордного показателя в 10 миллиардов долларов, сообщало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

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мировая экономика, белоруссия, минск