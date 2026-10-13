Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/belorussiya-874200669.html
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия
Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:06+0300
2026-10-13T19:06+0300
мировая экономика
белоруссия
минск
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874200669.jpg?1791907563
МИНСК, 13 окт – ПРАЙМ. Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного комплекса - начальник отдела экономики переработки продукции министерства экономики страны Елена Шнаркевич. "В текущем году экспорт продовольствия оценивается в 11 миллиардов долларов. Рекордный показатель", - сказала она на пресс-конференции в Минске. Представитель минэкономики обратила внимание, что еще десять лет назад в Белоруссии мечтали достичь показателя экспорта продовольствия в объеме пяти миллиардов долларов, сейчас у страны другой ориентир. "Президент обозначил задачу к 2030 году (достичь - ред.) 12 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Это существенный объем, наши производители успешно справляются с этой задачей", - сказала Шнаркевич. Она подчеркнула, что в последние два года экспорт продовольствия прирастает почти на 20%. Объем экспорта продовольствия из Белоруссии в прошлом году достиг рекордного показателя в 10 миллиардов долларов, сообщало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, минск
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
19:06 13.10.2026
 
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия

Белоруссия в 2026 году поставит на экспорт продовольствия на 11 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 13 окт – ПРАЙМ. Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного комплекса - начальник отдела экономики переработки продукции министерства экономики страны Елена Шнаркевич.
"В текущем году экспорт продовольствия оценивается в 11 миллиардов долларов. Рекордный показатель", - сказала она на пресс-конференции в Минске.
Представитель минэкономики обратила внимание, что еще десять лет назад в Белоруссии мечтали достичь показателя экспорта продовольствия в объеме пяти миллиардов долларов, сейчас у страны другой ориентир.
"Президент обозначил задачу к 2030 году (достичь - ред.) 12 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Это существенный объем, наши производители успешно справляются с этой задачей", - сказала Шнаркевич.
Она подчеркнула, что в последние два года экспорт продовольствия прирастает почти на 20%.
Объем экспорта продовольствия из Белоруссии в прошлом году достиг рекордного показателя в 10 миллиардов долларов, сообщало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯМИНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала