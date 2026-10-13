https://1prime.ru/20261013/belorussiya-874200669.html
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия
Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:06+0300
2026-10-13T19:06+0300
2026-10-13T19:06+0300
мировая экономика
белоруссия
минск
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МИНСК, 13 окт – ПРАЙМ. Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного комплекса - начальник отдела экономики переработки продукции министерства экономики страны Елена Шнаркевич. "В текущем году экспорт продовольствия оценивается в 11 миллиардов долларов. Рекордный показатель", - сказала она на пресс-конференции в Минске. Представитель минэкономики обратила внимание, что еще десять лет назад в Белоруссии мечтали достичь показателя экспорта продовольствия в объеме пяти миллиардов долларов, сейчас у страны другой ориентир. "Президент обозначил задачу к 2030 году (достичь - ред.) 12 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Это существенный объем, наши производители успешно справляются с этой задачей", - сказала Шнаркевич. Она подчеркнула, что в последние два года экспорт продовольствия прирастает почти на 20%. Объем экспорта продовольствия из Белоруссии в прошлом году достиг рекордного показателя в 10 миллиардов долларов, сообщало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
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мировая экономика, белоруссия, минск
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
В Белоруссии оценили объем экспорта продовольствия
Белоруссия в 2026 году поставит на экспорт продовольствия на 11 миллиардов долларов
МИНСК, 13 окт – ПРАЙМ. Экспорт продовольствия Белоруссии может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году, заявила заместитель начальника управления экономики природного комплекса - начальник отдела экономики переработки продукции министерства экономики страны Елена Шнаркевич.
"В текущем году экспорт продовольствия оценивается в 11 миллиардов долларов. Рекордный показатель", - сказала она на пресс-конференции в Минске.
Представитель минэкономики обратила внимание, что еще десять лет назад в Белоруссии мечтали достичь показателя экспорта продовольствия в объеме пяти миллиардов долларов, сейчас у страны другой ориентир.
"Президент обозначил задачу к 2030 году (достичь - ред.) 12 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Это существенный объем, наши производители успешно справляются с этой задачей", - сказала Шнаркевич.
Она подчеркнула, что в последние два года экспорт продовольствия прирастает почти на 20%.
Объем экспорта продовольствия из Белоруссии в прошлом году достиг рекордного показателя в 10 миллиардов долларов, сообщало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.