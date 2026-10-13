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Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа
Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа - 13.10.2026, ПРАЙМ
Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа
Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа, следует из сообщения торговой площадки. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:30+0300
2026-10-13T18:30+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 13.10.2026 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с торгового дня 20.10.2026 в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные ... ПАО "ПИК-специализированный застройщик", - говорится в сообщении.
В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи и предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, также он включил эти вопросы в повестку внеочередного собрания акционеров, которое планировалось провести в заочной форме 13 октября.
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рынок, акции, торги, пик
Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа
Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 13.10.2026 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с торгового дня 20.10.2026 в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные ... ПАО "ПИК-специализированный застройщик", - говорится в сообщении.
В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи и предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, также он включил эти вопросы в повестку внеочередного собрания акционеров, которое планировалось провести в заочной форме 13 октября.