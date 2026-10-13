https://1prime.ru/20261013/birzha-874199189.html

Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа

Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа - 13.10.2026, ПРАЙМ

Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа

Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа, следует из сообщения торговой площадки. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:30+0300

2026-10-13T18:30+0300

2026-10-13T18:30+0300

рынок

акции

торги

пик

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874199189.jpg?1791905420

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с 20 октября приостановит торги акциями ПИКа, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 13.10.2026 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с торгового дня 20.10.2026 в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные ... ПАО "ПИК-специализированный застройщик", - говорится в сообщении. В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи и предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, также он включил эти вопросы в повестку внеочередного собрания акционеров, которое планировалось провести в заочной форме 13 октября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, пик