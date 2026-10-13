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Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах
Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах - 13.10.2026, ПРАЙМ
Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах
Делегация бизнесменов из КНР впервые посетила остров Итуруп на Курилах, ключевыми предметами для обсуждения стали потенциальное сотрудничество в сфере рыбной... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:06+0300
2026-10-13T08:06+0300
бизнес
мировая экономика
китай
кнр
сахалин
владимир путин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация бизнесменов из КНР впервые посетила остров Итуруп на Курилах, ключевыми предметами для обсуждения стали потенциальное сотрудничество в сфере рыбной отрасли и туризма, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. По информации властей, предприниматели из провинции Хэйлунцзян, с которой Сахалин связывают многолетние побратимские отношения, заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов. Визит стал продолжением системной работы Сахалинской области по развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций в регион. "Курильские острова обладают уникальной природой и большим потенциалом для развития туризма и бизнеса. Наша задача - создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Развитие бизнеса должно приносить конкретные результаты для жителей, повышать качество жизни и открывать новые возможности для Курил", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Валерия Лимаренко. Гости проявили интерес к выращиванию морского ежа и трепанга. При этом китайский бизнес уже работает с российской морской продукцией, в частности занимается ее импортом, включая живых морских ежей, гребешков и крабов. "Я надеюсь, что в будущем смогу заключить сотрудничество с кем-то из местных предприятий и вместе с партнерами построить рыбоперерабатывающий завод и продолжить работать в этой сфере", - приводит пресс-служба слова представителя китайской компании, вошедшей в состав делегации. На Итурупе бизнес-группа также посетила инвестиционные площадки для строительства объектов туристической инфраструктуры. Гостиничный бизнес остается одним из перспективных направлений в регионе, а на Курилах сохраняется потребность в дополнительных местах размещения туристов. "Курильские острова всегда были открыты для международного сотрудничества. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, предприниматели продолжают искать возможности для совместных проектов. Мы видим устойчивый интерес китайского бизнеса к нашему региону, и эта работа активно продолжается", - отмечается в сообщении. На Курилах действует уникальный единый преференциальный режим, созданный по поручению президента России Владимира Путина. Для инвесторов предусмотрены существенные льготы, в том числе обнуление ряда налогов на срок до 20 лет. Кроме того, власти сопровождают их проекты по принципу одного окна.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, кнр, сахалин, владимир путин
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Сахалин, Владимир Путин
08:06 13.10.2026
 
Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах

Делегация китайских бизнесменов впервые посетила остров Итуруп на Курилах

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация бизнесменов из КНР впервые посетила остров Итуруп на Курилах, ключевыми предметами для обсуждения стали потенциальное сотрудничество в сфере рыбной отрасли и туризма, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
По информации властей, предприниматели из провинции Хэйлунцзян, с которой Сахалин связывают многолетние побратимские отношения, заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов. Визит стал продолжением системной работы Сахалинской области по развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций в регион.
"Курильские острова обладают уникальной природой и большим потенциалом для развития туризма и бизнеса. Наша задача - создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Развитие бизнеса должно приносить конкретные результаты для жителей, повышать качество жизни и открывать новые возможности для Курил", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Валерия Лимаренко.
Гости проявили интерес к выращиванию морского ежа и трепанга. При этом китайский бизнес уже работает с российской морской продукцией, в частности занимается ее импортом, включая живых морских ежей, гребешков и крабов.
"Я надеюсь, что в будущем смогу заключить сотрудничество с кем-то из местных предприятий и вместе с партнерами построить рыбоперерабатывающий завод и продолжить работать в этой сфере", - приводит пресс-служба слова представителя китайской компании, вошедшей в состав делегации.
На Итурупе бизнес-группа также посетила инвестиционные площадки для строительства объектов туристической инфраструктуры. Гостиничный бизнес остается одним из перспективных направлений в регионе, а на Курилах сохраняется потребность в дополнительных местах размещения туристов.
"Курильские острова всегда были открыты для международного сотрудничества. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, предприниматели продолжают искать возможности для совместных проектов. Мы видим устойчивый интерес китайского бизнеса к нашему региону, и эта работа активно продолжается", - отмечается в сообщении.
На Курилах действует уникальный единый преференциальный режим, созданный по поручению президента России Владимира Путина. Для инвесторов предусмотрены существенные льготы, в том числе обнуление ряда налогов на срок до 20 лет. Кроме того, власти сопровождают их проекты по принципу одного окна.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙКНРСахалинВладимир Путин
 
 
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