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Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах
Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах - 13.10.2026, ПРАЙМ
Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах
Делегация бизнесменов из КНР впервые посетила остров Итуруп на Курилах, ключевыми предметами для обсуждения стали потенциальное сотрудничество в сфере рыбной... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:06+0300
2026-10-13T08:06+0300
2026-10-13T08:06+0300
бизнес
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китай
кнр
сахалин
владимир путин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация бизнесменов из КНР впервые посетила остров Итуруп на Курилах, ключевыми предметами для обсуждения стали потенциальное сотрудничество в сфере рыбной отрасли и туризма, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
По информации властей, предприниматели из провинции Хэйлунцзян, с которой Сахалин связывают многолетние побратимские отношения, заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов. Визит стал продолжением системной работы Сахалинской области по развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций в регион.
"Курильские острова обладают уникальной природой и большим потенциалом для развития туризма и бизнеса. Наша задача - создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Развитие бизнеса должно приносить конкретные результаты для жителей, повышать качество жизни и открывать новые возможности для Курил", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Валерия Лимаренко.
Гости проявили интерес к выращиванию морского ежа и трепанга. При этом китайский бизнес уже работает с российской морской продукцией, в частности занимается ее импортом, включая живых морских ежей, гребешков и крабов.
"Я надеюсь, что в будущем смогу заключить сотрудничество с кем-то из местных предприятий и вместе с партнерами построить рыбоперерабатывающий завод и продолжить работать в этой сфере", - приводит пресс-служба слова представителя китайской компании, вошедшей в состав делегации.
На Итурупе бизнес-группа также посетила инвестиционные площадки для строительства объектов туристической инфраструктуры. Гостиничный бизнес остается одним из перспективных направлений в регионе, а на Курилах сохраняется потребность в дополнительных местах размещения туристов.
"Курильские острова всегда были открыты для международного сотрудничества. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, предприниматели продолжают искать возможности для совместных проектов. Мы видим устойчивый интерес китайского бизнеса к нашему региону, и эта работа активно продолжается", - отмечается в сообщении.
На Курилах действует уникальный единый преференциальный режим, созданный по поручению президента России Владимира Путина. Для инвесторов предусмотрены существенные льготы, в том числе обнуление ряда налогов на срок до 20 лет. Кроме того, власти сопровождают их проекты по принципу одного окна.
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бизнес, мировая экономика, китай, кнр, сахалин, владимир путин
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Сахалин, Владимир Путин
Китайские бизнесмены впервые посетили Итуруп на Курилах
Делегация китайских бизнесменов впервые посетила остров Итуруп на Курилах
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация бизнесменов из КНР впервые посетила остров Итуруп на Курилах, ключевыми предметами для обсуждения стали потенциальное сотрудничество в сфере рыбной отрасли и туризма, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
По информации властей, предприниматели из провинции Хэйлунцзян, с которой Сахалин связывают многолетние побратимские отношения, заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов. Визит стал продолжением системной работы Сахалинской области по развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций в регион.
"Курильские острова обладают уникальной природой и большим потенциалом для развития туризма и бизнеса. Наша задача - создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Развитие бизнеса должно приносить конкретные результаты для жителей, повышать качество жизни и открывать новые возможности для Курил", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Валерия Лимаренко.
Гости проявили интерес к выращиванию морского ежа и трепанга. При этом китайский бизнес уже работает с российской морской продукцией, в частности занимается ее импортом, включая живых морских ежей, гребешков и крабов.
"Я надеюсь, что в будущем смогу заключить сотрудничество с кем-то из местных предприятий и вместе с партнерами построить рыбоперерабатывающий завод и продолжить работать в этой сфере", - приводит пресс-служба слова представителя китайской компании, вошедшей в состав делегации.
На Итурупе бизнес-группа также посетила инвестиционные площадки для строительства объектов туристической инфраструктуры. Гостиничный бизнес остается одним из перспективных направлений в регионе, а на Курилах сохраняется потребность в дополнительных местах размещения туристов.
"Курильские острова всегда были открыты для международного сотрудничества. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, предприниматели продолжают искать возможности для совместных проектов. Мы видим устойчивый интерес китайского бизнеса к нашему региону, и эта работа активно продолжается", - отмечается в сообщении.
На Курилах действует уникальный единый преференциальный режим, созданный по поручению президента России Владимира Путина. Для инвесторов предусмотрены существенные льготы, в том числе обнуление ряда налогов на срок до 20 лет. Кроме того, власти сопровождают их проекты по принципу одного окна.