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Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн
Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн - 13.10.2026, ПРАЙМ
Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн
Пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов подписали афганские и казахстанские бизнесмены в ходе проходившей в Кустанае международной... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:34+0300
2026-10-13T09:34+0300
бизнес
мировая экономика
афганистан
казахстан
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов подписали афганские и казахстанские бизнесмены в ходе проходившей в Кустанае международной аграрной встречи "After.Harvest. AgroSeason 2026", сообщает афганская торгово-инвестиционная палата. "Делегация в составе представителей десяти афганских компаний приняла участие в международной программе "After.Harvest. AgroSeason 2026" в казахстанском городе Кустанай. Были подписаны пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов. Из них 40 миллионов долларов приходятся на поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции, а еще 15 миллионов - на поставку пшеничной муки", - говорится в сообщении. По данным палаты, данное мероприятие было организовано по инициативе торгово-инвестиционной палаты провинции Герат в сотрудничестве с казахстанским торговым домом в Афганистане. В программу вошли выставка сельскохозяйственной продукции и техники, а также прямые бизнес-переговоры между компаниями двух стран. "Визит в Казахстан был направлен на укрепление экономических связей между двумя государствами и доведение целевого показателя в товарообороте между Афганистаном и Казахстаном до трех миллиардов долларов", - отмечает палата. В последние годы торгово-экономические отношения между Афганистаном и Казахстаном демонстрируют значительный рост. Согласно официальной статистике, только за первые семь месяцев 2026 года объем взаимной торговли достиг 581,1 миллиона долларов, превысив показатель всего 2025 года, который составлял 541,6 миллиона долларов.
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бизнес, мировая экономика, афганистан, казахстан
Бизнес, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, КАЗАХСТАН
09:34 13.10.2026
 
Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн

Афганские и казахстанские бизнесмены подписали пять контрактов на 55 миллионов долларов

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов подписали афганские и казахстанские бизнесмены в ходе проходившей в Кустанае международной аграрной встречи "After.Harvest. AgroSeason 2026", сообщает афганская торгово-инвестиционная палата.
"Делегация в составе представителей десяти афганских компаний приняла участие в международной программе "After.Harvest. AgroSeason 2026" в казахстанском городе Кустанай. Были подписаны пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов. Из них 40 миллионов долларов приходятся на поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции, а еще 15 миллионов - на поставку пшеничной муки", - говорится в сообщении.
По данным палаты, данное мероприятие было организовано по инициативе торгово-инвестиционной палаты провинции Герат в сотрудничестве с казахстанским торговым домом в Афганистане. В программу вошли выставка сельскохозяйственной продукции и техники, а также прямые бизнес-переговоры между компаниями двух стран.
"Визит в Казахстан был направлен на укрепление экономических связей между двумя государствами и доведение целевого показателя в товарообороте между Афганистаном и Казахстаном до трех миллиардов долларов", - отмечает палата.
В последние годы торгово-экономические отношения между Афганистаном и Казахстаном демонстрируют значительный рост. Согласно официальной статистике, только за первые семь месяцев 2026 года объем взаимной торговли достиг 581,1 миллиона долларов, превысив показатель всего 2025 года, который составлял 541,6 миллиона долларов.
 
БизнесМировая экономикаАФГАНИСТАНКАЗАХСТАН
 
 
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