https://1prime.ru/20261013/biznesmeny-874173547.html

Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн

Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн - 13.10.2026, ПРАЙМ

Афганские и казахстанские бизнесмены подписали контракты на $55 млн

Пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов подписали афганские и казахстанские бизнесмены в ходе проходившей в Кустанае международной... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:34+0300

2026-10-13T09:34+0300

2026-10-13T09:34+0300

бизнес

мировая экономика

афганистан

казахстан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874173547.jpg?1791873286

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов подписали афганские и казахстанские бизнесмены в ходе проходившей в Кустанае международной аграрной встречи "After.Harvest. AgroSeason 2026", сообщает афганская торгово-инвестиционная палата. "Делегация в составе представителей десяти афганских компаний приняла участие в международной программе "After.Harvest. AgroSeason 2026" в казахстанском городе Кустанай. Были подписаны пять торговых контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов. Из них 40 миллионов долларов приходятся на поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции, а еще 15 миллионов - на поставку пшеничной муки", - говорится в сообщении. По данным палаты, данное мероприятие было организовано по инициативе торгово-инвестиционной палаты провинции Герат в сотрудничестве с казахстанским торговым домом в Афганистане. В программу вошли выставка сельскохозяйственной продукции и техники, а также прямые бизнес-переговоры между компаниями двух стран. "Визит в Казахстан был направлен на укрепление экономических связей между двумя государствами и доведение целевого показателя в товарообороте между Афганистаном и Казахстаном до трех миллиардов долларов", - отмечает палата. В последние годы торгово-экономические отношения между Афганистаном и Казахстаном демонстрируют значительный рост. Согласно официальной статистике, только за первые семь месяцев 2026 года объем взаимной торговли достиг 581,1 миллиона долларов, превысив показатель всего 2025 года, который составлял 541,6 миллиона долларов.

афганистан

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, афганистан, казахстан