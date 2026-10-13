https://1prime.ru/20261013/blok-874198624.html
Четвертый блок АЭС "Моховце" подключат к энергосистеме Словакии во вторник
Четвертый блок АЭС "Моховце" подключат к энергосистеме Словакии во вторник - 13.10.2026, ПРАЙМ
Четвертый блок АЭС "Моховце" подключат к энергосистеме Словакии во вторник
Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" будет подключен к энергосистеме Словакии во вторник, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:09+0300
2026-10-13T18:09+0300
2026-10-13T18:09+0300
словакия
прага
роберт фицо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874198624.jpg?1791904143
БРАТИСЛАВА, 13 окт - ПРАЙМ. Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" будет подключен к энергосистеме Словакии во вторник, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов. В начале июля словацкая энергетическая компания Slovenské elektrárne сообщила о завершении процесса загрузки топлива в четвертый энергоблок АЭС "Моховце", строительство которого стартовало еще в 1987 году.
"(Премьер - ред.) упомянул, например, завершение и ввод в эксплуатацию третьего блока АЭС "Моховце" и продвижение четвертого блока, который во вторник будет подключен к словацкой электросети", - говорится в сообщении словацкого новостного агентства TASR во вторник.
По данным издания, Фицо выступил с соответствующим заявлением в ходе видеообращения к участникам Европейского ядерного форума в Праге.
В августе Фицо говорил, что после выхода на полную мощность четвертого энергоблока на АЭС "Моховце", Словакия сможет экспортировать около 500 МВт.ч электроэнергии. Тогда же он заявлял, что две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, что сделает республику страной с самой большой долей выработки электроэнергии на АЭС.
Первые два блока АЭС "Моховце" были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов. Строительство третьего и четвертого блоков началось в 1987 году, однако из-за нехватки денег вскоре оно было приостановлено, возобновить работы удалось только в 2008 году. Третий блок начал подавать электроэнергию в сеть в 2023 году.
словакия
прага
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, прага, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Прага, Роберт Фицо
Четвертый блок АЭС "Моховце" подключат к энергосистеме Словакии во вторник
Фицо: четвертый блок АЭС "Моховце" будет подключен к энергосистеме Словакии во вторник
БРАТИСЛАВА, 13 окт - ПРАЙМ. Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" будет подключен к энергосистеме Словакии во вторник, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов. В начале июля словацкая энергетическая компания Slovenské elektrárne сообщила о завершении процесса загрузки топлива в четвертый энергоблок АЭС "Моховце", строительство которого стартовало еще в 1987 году.
"(Премьер - ред.) упомянул, например, завершение и ввод в эксплуатацию третьего блока АЭС "Моховце" и продвижение четвертого блока, который во вторник будет подключен к словацкой электросети", - говорится в сообщении словацкого новостного агентства TASR во вторник.
По данным издания, Фицо выступил с соответствующим заявлением в ходе видеообращения к участникам Европейского ядерного форума в Праге.
В августе Фицо говорил, что после выхода на полную мощность четвертого энергоблока на АЭС "Моховце", Словакия сможет экспортировать около 500 МВт.ч электроэнергии. Тогда же он заявлял, что две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, что сделает республику страной с самой большой долей выработки электроэнергии на АЭС.
Первые два блока АЭС "Моховце" были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов. Строительство третьего и четвертого блоков началось в 1987 году, однако из-за нехватки денег вскоре оно было приостановлено, возобновить работы удалось только в 2008 году. Третий блок начал подавать электроэнергию в сеть в 2023 году.