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Четвертый блок АЭС "Моховце" подключат к энергосистеме Словакии во вторник

Четвертый блок АЭС "Моховце" подключат к энергосистеме Словакии во вторник - 13.10.2026, ПРАЙМ

Четвертый блок АЭС "Моховце" подключат к энергосистеме Словакии во вторник

Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" будет подключен к энергосистеме Словакии во вторник, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:09+0300

2026-10-13T18:09+0300

2026-10-13T18:09+0300

словакия

прага

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 13 окт - ПРАЙМ. Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" будет подключен к энергосистеме Словакии во вторник, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов. В начале июля словацкая энергетическая компания Slovenské elektrárne сообщила о завершении процесса загрузки топлива в четвертый энергоблок АЭС "Моховце", строительство которого стартовало еще в 1987 году. "(Премьер - ред.) упомянул, например, завершение и ввод в эксплуатацию третьего блока АЭС "Моховце" и продвижение четвертого блока, который во вторник будет подключен к словацкой электросети", - говорится в сообщении словацкого новостного агентства TASR во вторник. По данным издания, Фицо выступил с соответствующим заявлением в ходе видеообращения к участникам Европейского ядерного форума в Праге. В августе Фицо говорил, что после выхода на полную мощность четвертого энергоблока на АЭС "Моховце", Словакия сможет экспортировать около 500 МВт.ч электроэнергии. Тогда же он заявлял, что две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, что сделает республику страной с самой большой долей выработки электроэнергии на АЭС. Первые два блока АЭС "Моховце" были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов. Строительство третьего и четвертого блоков началось в 1987 году, однако из-за нехватки денег вскоре оно было приостановлено, возобновить работы удалось только в 2008 году. Третий блок начал подавать электроэнергию в сеть в 2023 году.

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словакия, прага, роберт фицо