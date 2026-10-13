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Bloomberg: мир снова на пороге кризиса 2008 года из-за ИИ - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: мир снова на пороге кризиса 2008 года из-за ИИ
Bloomberg: мир снова на пороге кризиса 2008 года из-за ИИ - 13.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: мир снова на пороге кризиса 2008 года из-за ИИ
Бум искусственного интеллекта финансируется через круговой поток капитала, который напоминает дисбалансы, предшествовавшие глобальному финансовому кризису 2008... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:10+0300
2026-10-13T12:10+0300
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бум искусственного интеллекта финансируется через круговой поток капитала, который напоминает дисбалансы, предшествовавшие глобальному финансовому кризису 2008 года, пишет Bloomberg.По данным Bloomberg Economics, разрыв между сберегающими экономиками, такими как Китай и Япония, и дефицитными, прежде всего Соединенными Штатами, вернулся к уровню, предшествовавшему кризису 2007–2008 годов, и приближается к 150-летнему максимуму. Накопленный рост избыточных сбережений в мировой экономике с 2023 года достигнет 1,95 триллиона долларов к концу 2026 года, что на треть больше, чем за сопоставимый период перед кризисом 2008 года."Азиатский капитал — это топливо, которое питает бум ИИ в США", — заявил главный экономист по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерик Нойман. По его словам, все это "стоит поверх шатких глобальных дисбалансов спроса и потоков капитала", а провал в инвестициях в ИИ повлечет "болезненные корректировки — для США, для доллара, а также для Азии и всего мира".Ключевое отличие от 2008 года — роль частных инвесторов вместо центральных банков. Если раньше сбережения из стран с профицитом вкладывались в казначейские облигации США, то теперь ими управляют хедж-фонды и пенсионные фонды с более высоким аппетитом к риску. Иностранные инвесторы совершили около 1,5 триллиона долларов чистых покупок американских акций с начала 2024 года. Примерно 20% всех иностранных активов в американских акциях приходится на секторы, связанные с ИИ, против 10% в 2019 году — это около 4,9 триллиона долларов, что сопоставимо с годовым ВВП Германии. Совокупные инвестиции в инфраструктуру, связанную с ИИ, к 2032 году достигнут почти 9 триллионов долларов.
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мировая экономика, азия, bloomberg, hsbc, китай, сша
Мировая экономика, АЗИЯ, Bloomberg, HSBC, КИТАЙ, США
12:10 13.10.2026
 
Bloomberg: мир снова на пороге кризиса 2008 года из-за ИИ

Bloomberg: бум ИИ финансируется так же нестабильно, как ипотечный пузырь 2008 года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС
Сотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бум искусственного интеллекта финансируется через круговой поток капитала, который напоминает дисбалансы, предшествовавшие глобальному финансовому кризису 2008 года, пишет Bloomberg.
По данным Bloomberg Economics, разрыв между сберегающими экономиками, такими как Китай и Япония, и дефицитными, прежде всего Соединенными Штатами, вернулся к уровню, предшествовавшему кризису 2007–2008 годов, и приближается к 150-летнему максимуму. Накопленный рост избыточных сбережений в мировой экономике с 2023 года достигнет 1,95 триллиона долларов к концу 2026 года, что на треть больше, чем за сопоставимый период перед кризисом 2008 года.
"Азиатский капитал — это топливо, которое питает бум ИИ в США", — заявил главный экономист по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерик Нойман. По его словам, все это "стоит поверх шатких глобальных дисбалансов спроса и потоков капитала", а провал в инвестициях в ИИ повлечет "болезненные корректировки — для США, для доллара, а также для Азии и всего мира".
Ключевое отличие от 2008 года — роль частных инвесторов вместо центральных банков. Если раньше сбережения из стран с профицитом вкладывались в казначейские облигации США, то теперь ими управляют хедж-фонды и пенсионные фонды с более высоким аппетитом к риску. Иностранные инвесторы совершили около 1,5 триллиона долларов чистых покупок американских акций с начала 2024 года.
Примерно 20% всех иностранных активов в американских акциях приходится на секторы, связанные с ИИ, против 10% в 2019 году — это около 4,9 триллиона долларов, что сопоставимо с годовым ВВП Германии. Совокупные инвестиции в инфраструктуру, связанную с ИИ, к 2032 году достигнут почти 9 триллионов долларов.
 
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