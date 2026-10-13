https://1prime.ru/20261013/boeing-874199118.html

Boeing в сентябре получил 165 заказов на коммерческие самолеты

Boeing в сентябре получил 165 заказов на коммерческие самолеты - 13.10.2026, ПРАЙМ

Boeing в сентябре получил 165 заказов на коммерческие самолеты

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в сентябре получил 165 заказов на... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:30+0300

2026-10-13T18:30+0300

2026-10-13T18:30+0300

бизнес

промышленность

boeing

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в сентябре получил 165 заказов на коммерческие самолеты, что в 11 раз выше показателя августа, следует из данных компании. С начала года, таким образом, компания получила заказы на 663 самолета. Поставки Boeing в сентябре увеличились на 12% в месячном выражении - до 57 коммерческих самолетов. В январе-сентябре концерн поставил 475 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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бизнес, промышленность, boeing