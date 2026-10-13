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Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море

Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море - 13.10.2026, ПРАЙМ

Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море

Болгария намерена вызвать посла России Элеонору Митрофанову на фоне сообщений об атаках дронов на суда в Черном море, при этом четких доказательств причастности | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:19+0300

2026-10-13T12:19+0300

2026-10-13T12:19+0300

россия

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черное море

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Болгария намерена вызвать посла России Элеонору Митрофанову на фоне сообщений об атаках дронов на суда в Черном море, при этом четких доказательств причастности какого-либо государства к инциденту нет, заявил премьер-министр страны Румен Радев. Два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов Болгарии, одно из них затонуло, сообщил Радев во вторник. "Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову", - заявил Радев. Его слова приводит агентство БТА. При этом он добавил, что у Болгарии нет веских и четких доказательств для предъявления обвинений в инциденте какому-либо государству. В начале октября также произошла атака на суда в Черном море. В результате с зерновоза Able под флагом Палау было эвакуировано 18 моряков, двое из них были тяжело ранены. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, шедшего под флагом Того, пропал без вести. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.

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россия, общество , черное море, болгария, киев, дмитрий песков, всу