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Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море
Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море - 13.10.2026, ПРАЙМ
Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море
Болгария намерена вызвать посла России Элеонору Митрофанову на фоне сообщений об атаках дронов на суда в Черном море, при этом четких доказательств причастности | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:19+0300
2026-10-13T12:19+0300
россия
общество
черное море
болгария
киев
дмитрий песков
всу
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Болгария намерена вызвать посла России Элеонору Митрофанову на фоне сообщений об атаках дронов на суда в Черном море, при этом четких доказательств причастности какого-либо государства к инциденту нет, заявил премьер-министр страны Румен Радев.  Два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов Болгарии, одно из них затонуло, сообщил Радев во вторник. "Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову", - заявил Радев. Его слова приводит агентство БТА. При этом он добавил, что у Болгарии нет веских и четких доказательств для предъявления обвинений в инциденте какому-либо государству. В начале октября также произошла атака на суда в Черном море. В результате с зерновоза Able под флагом Палау было эвакуировано 18 моряков, двое из них были тяжело ранены. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, шедшего под флагом Того, пропал без вести. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
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россия, общество , черное море, болгария, киев, дмитрий песков, всу
РОССИЯ, Общество , Черное море, БОЛГАРИЯ, Киев, Дмитрий Песков, ВСУ
12:19 13.10.2026
 
Болгария вызовет посла России из-за атак дронов на суда в Черном море

Премьер Радев: Болгария намерена вызвать посла России на фоне атак дронов в Черном море

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Болгария намерена вызвать посла России Элеонору Митрофанову на фоне сообщений об атаках дронов на суда в Черном море, при этом четких доказательств причастности какого-либо государства к инциденту нет, заявил премьер-министр страны Румен Радев.
 Два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов Болгарии, одно из них затонуло, сообщил Радев во вторник.
"Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову", - заявил Радев. Его слова приводит агентство БТА.
При этом он добавил, что у Болгарии нет веских и четких доказательств для предъявления обвинений в инциденте какому-либо государству.
В начале октября также произошла атака на суда в Черном море. В результате с зерновоза Able под флагом Палау было эвакуировано 18 моряков, двое из них были тяжело ранены. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, шедшего под флагом Того, пропал без вести.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
 
РОССИЯОбществоЧерное мореБОЛГАРИЯКиевДмитрий ПесковВСУ
 
 
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