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Болсонару может сократить торговлю с Китаем в пользу США, заявил эксперт

Болсонару может сократить торговлю с Китаем в пользу США, заявил эксперт - 13.10.2026, ПРАЙМ

Болсонару может сократить торговлю с Китаем в пользу США, заявил эксперт

Флавиу Болсонару в случае победы на выборах президента Бразилии постарается сократить зависимость страны от китайских товаров и переориентируется на увеличение... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:46+0300

2026-10-13T15:46+0300

2026-10-13T15:48+0300

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Флавиу Болсонару в случае победы на выборах президента Бразилии постарается сократить зависимость страны от китайских товаров и переориентируется на увеличение торговли с США, считает профессор МГИМО Борис Мартынов. Первый тур президентских выборов в Бразилии, состоявшийся 4 октября, не выявил победителя: ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов. Сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, неожиданно вышел вперед с результатом 47,03% голосов, опередив действующего президента Лулу да Силву, который набрал 45,16%. Решающий второй тур назначен на 25 октября. "Флавиу постарается ликвидировать "перекос" в торговле с Китаем, развивая связи с другими странами, в первую очередь — с США", - заявил Мартынов РИА Новости. Руководитель центра экономических исследований ИЛА РАН Людмила Симонова сказала в беседе с РИА Новости, что при нынешнем правителе Луле да Сильве одним из основных направлений внешней политики Бразилии являются отношения с КНР. Китай является не только крупнейшим торговым партнером страны, но значимым инвестором в бразильскую инфраструктуру и промышленность. "Флавиу Болсонару … при политическом сближении с США вынужден учитывать интересы бразильских компаний в расширении торговли с Китаем, а также технологический и инвестиционный потенциал Поднебесной", - сообщила Симонова. Экономические отношения Бразилии с Россией в случае победы на выборах Болсонару, по мнению Мартынова, практически не изменятся. Товарооборот продолжит медленно, но стабильно расти. "Вряд ли что-то пострадает, за исключением, пожалуй, военно-технического сотрудничества. Здесь Бразилия может целиком переориентироваться на США", - добавил эксперт. По данным министерства торговли Бразилии, за январь–сентябрь 2026 года экспорт в Китай составил 84,7 миллиарда долларов - это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года и соответствует примерно 30% всего бразильского экспорта. Экспорт в США за тот же период составил около 27,5 миллиарда долларов. В июле 2026 года США ввели повышенные тарифы на ряд бразильских товаров, что негативно отразилось на объемах торговли. Основу бразильского экспорта в Китай составляют сырье и сельхозпродукция: нефть, соя, железная руда, кофе и мясо. В 2024 году прямые инвестиции из КНР достигли 4,2 миллиарда долларов, выведя Бразилию в топ 3 направлений для китайских вложений. Масштабные проекты реализуются китайскими компаниями в различных сферах и затрагивают транспортную инфраструктуру, энергетику, нефтегазовую отрасль, горнодобычу и металлургию. Поддержка обеспечивается совместным фондом банков развития Китая и Бразилии объемом 1 миллиард долларов.

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мировая экономика, китай, бразилия, сша, ран