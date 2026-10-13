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Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА
Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА - 13.10.2026, ПРАЙМ
Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА
Норвежская оборонная компания Kongsberg построит в Польше завод по производству систем противодействия беспилотникам, открытие ожидается в первой половине 2028... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:54+0300
2026-10-13T15:54+0300
технологии
польша
норвегия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg построит в Польше завод по производству систем противодействия беспилотникам, открытие ожидается в первой половине 2028 года, сообщает компания. "Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) создает новый производственный объект для обслуживания и производства систем противодействия беспилотным летательным системам (CUAS) в Польше", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. Согласно публикации, новый завод будет обслуживать и производить оборудование CUAS для польской программы SAN. Он будет расположен в районе Труймяста (агломерации Гданьска, Гдыни и Сопота) в Поморском воеводстве на севере Польши. Точное местоположение не раскрывается. Инвестиции на создание завода составляют более 200 миллионов злотых, или 45 миллионов евро, отмечается в публикации. Как ожидается, контракт на строительство завода будет заключен к концу 2026 года, сразу после этого начнется стройка. Серийное производство может начаться в первой половине 2028 года. Польская система SAN - это многоуровневая система противовоздушной и противодронной обороны, которую Варшава разворачивает в составе своей интегрированной системы ПВО. В январе польское минобороны заключило контракт на поставку 18 батарей SAN с консорциумом во главе с польской Polska Grupa Zbrojeniowa и норвежской Kongsberg Defence &amp; Aerospace; ключевым польским субподрядчиком выступает Advanced Protection Systems.
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технологии, польша, норвегия
Технологии, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ
15:54 13.10.2026
 
Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА

Норвежская Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия беспилотникам

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg построит в Польше завод по производству систем противодействия беспилотникам, открытие ожидается в первой половине 2028 года, сообщает компания.
"Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) создает новый производственный объект для обслуживания и производства систем противодействия беспилотным летательным системам (CUAS) в Польше", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Согласно публикации, новый завод будет обслуживать и производить оборудование CUAS для польской программы SAN. Он будет расположен в районе Труймяста (агломерации Гданьска, Гдыни и Сопота) в Поморском воеводстве на севере Польши. Точное местоположение не раскрывается. Инвестиции на создание завода составляют более 200 миллионов злотых, или 45 миллионов евро, отмечается в публикации.
Как ожидается, контракт на строительство завода будет заключен к концу 2026 года, сразу после этого начнется стройка. Серийное производство может начаться в первой половине 2028 года.
Польская система SAN - это многоуровневая система противовоздушной и противодронной обороны, которую Варшава разворачивает в составе своей интегрированной системы ПВО. В январе польское минобороны заключило контракт на поставку 18 батарей SAN с консорциумом во главе с польской Polska Grupa Zbrojeniowa и норвежской Kongsberg Defence & Aerospace; ключевым польским субподрядчиком выступает Advanced Protection Systems.
 
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