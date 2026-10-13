https://1prime.ru/20261013/bpla-874193640.html

Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА

Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА - 13.10.2026, ПРАЙМ

Kongsberg запустит в Польше производство систем противодействия БПЛА

Норвежская оборонная компания Kongsberg построит в Польше завод по производству систем противодействия беспилотникам, открытие ожидается в первой половине 2028... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:54+0300

2026-10-13T15:54+0300

2026-10-13T15:54+0300

технологии

польша

норвегия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874193640.jpg?1791896074

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Норвежская оборонная компания Kongsberg построит в Польше завод по производству систем противодействия беспилотникам, открытие ожидается в первой половине 2028 года, сообщает компания. "Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) создает новый производственный объект для обслуживания и производства систем противодействия беспилотным летательным системам (CUAS) в Польше", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. Согласно публикации, новый завод будет обслуживать и производить оборудование CUAS для польской программы SAN. Он будет расположен в районе Труймяста (агломерации Гданьска, Гдыни и Сопота) в Поморском воеводстве на севере Польши. Точное местоположение не раскрывается. Инвестиции на создание завода составляют более 200 миллионов злотых, или 45 миллионов евро, отмечается в публикации. Как ожидается, контракт на строительство завода будет заключен к концу 2026 года, сразу после этого начнется стройка. Серийное производство может начаться в первой половине 2028 года. Польская система SAN - это многоуровневая система противовоздушной и противодронной обороны, которую Варшава разворачивает в составе своей интегрированной системы ПВО. В январе польское минобороны заключило контракт на поставку 18 батарей SAN с консорциумом во главе с польской Polska Grupa Zbrojeniowa и норвежской Kongsberg Defence & Aerospace; ключевым польским субподрядчиком выступает Advanced Protection Systems.

польша

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, польша, норвегия