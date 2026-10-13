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Британия объявила о мерах защиты компаний от аргентинских санкций

Британия объявила о мерах защиты компаний от аргентинских санкций - 13.10.2026, ПРАЙМ

Британия объявила о мерах защиты компаний от аргентинских санкций

Великобритания предоставит компаниям и лицам, работающим на Фолклендских (Мальвинских) островах, юридическую защиту от аргентинских санкций, сообщило во вторник | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T22:37+0300

2026-10-13T22:37+0300

2026-10-13T22:39+0300

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ЛОНДОН, 13 окт - ПРАЙМ. Великобритания предоставит компаниям и лицам, работающим на Фолклендских (Мальвинских) островах, юридическую защиту от аргентинских санкций, сообщило во вторник британское министерство иностранных дел. Ранее во вторник глава МИД Британии Эд Милибэнд одобрил разработку нового нефтяного месторождения Sea Lion вблизи Фолклендских островов, которое содержит около 1,7 миллиарда баррелей нефти. Как сообщила газета Telegraph, намерение начать бурение подтвердила израильская компания Navitas, которая является совладельцем месторождения. "Правительство Великобритании введет новые защитные меры в ответ на меры Аргентины, направленные против деятельности, связанной с Фолклендскими островами. Новые меры защитят британские компании и частных лиц от экстерриториальных внутренних мер Аргентины", - говорится в заявлении. Отмечается, что новые меры защитят компании от необходимости соблюдать аргентинский закон и обеспечат работу компаний в соответствии с законодательством Великобритании. В сентябре президент Аргентины Хавьер Милей направил в парламент законопроект об ужесточении санкций в отношении компаний, добывающих нефть у Мальвинских островов. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести санкции в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.

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