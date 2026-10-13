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Британия провела учения по захвату Фолклендских островов, пишет Times - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Британия провела учения по захвату Фолклендских островов, пишет Times
Британия провела учения по захвату Фолклендских островов, пишет Times - 13.10.2026, ПРАЙМ
Британия провела учения по захвату Фолклендских островов, пишет Times
Британские военные вместе с местными добровольцами провели учения по захвату Фолклендских (Мальвинских) островов на фоне притязаний Аргентины на спорную... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T20:25+0300
2026-10-13T20:25+0300
общество
аргентина
великобритания
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ЛОНДОН, 13 окт - ПРАЙМ. Британские военные вместе с местными добровольцами провели учения по захвату Фолклендских (Мальвинских) островов на фоне притязаний Аргентины на спорную территорию, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Британские солдаты провели учения по захвату Фолклендских островов… Учения отразили события, имевшие место во время операции "Саттон" в мае 1982 года, когда Великобритания высадила войска для отражения аргентинского вторжения", - пишет издание. По данным газеты, учения прошли в октябре. В них приняли участие около 150 британских солдат из парашютно-десантного полка и около 100 местных волонтеров из Сил обороны Фолклендских островов (Falkland Islands Defence Force). Военные отработали высадку морского десанта, передислокацию в ночных условиях на расстояние более 30 километров и выполнение боевых задач в ближнем бою на скалистой местности. Прикрытие с воздуха обеспечивал истребитель Typhoon. Отмечается, что британская армия регулярно проводит подобные учения на Фолклендских островах, однако в октябре впервые был задействован сценарий реальных боевых действий. При этом в оборонном ведомстве настаивают, что учения не связаны с недавними геополитическими событиями. В сентябре президент Аргентины Хавьер Милей в обращении к нации заявил о том, что компании, реализующие проекты по добыче нефти на Фолклендских островах, представляют стратегическую угрозу для интересов Аргентины. Он также объявил о расширении ресурсов министерства обороны с целью создания интегрированной военно-морской базы на Огненной Земле. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.
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общество , аргентина, великобритания
Общество , АРГЕНТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
20:25 13.10.2026
 
Британия провела учения по захвату Фолклендских островов, пишет Times

Times: британские военные провели учения по захвату Фолклендских островов

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ЛОНДОН, 13 окт - ПРАЙМ. Британские военные вместе с местными добровольцами провели учения по захвату Фолклендских (Мальвинских) островов на фоне притязаний Аргентины на спорную территорию, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Британские солдаты провели учения по захвату Фолклендских островов… Учения отразили события, имевшие место во время операции "Саттон" в мае 1982 года, когда Великобритания высадила войска для отражения аргентинского вторжения", - пишет издание.
По данным газеты, учения прошли в октябре. В них приняли участие около 150 британских солдат из парашютно-десантного полка и около 100 местных волонтеров из Сил обороны Фолклендских островов (Falkland Islands Defence Force).
Военные отработали высадку морского десанта, передислокацию в ночных условиях на расстояние более 30 километров и выполнение боевых задач в ближнем бою на скалистой местности. Прикрытие с воздуха обеспечивал истребитель Typhoon.
Отмечается, что британская армия регулярно проводит подобные учения на Фолклендских островах, однако в октябре впервые был задействован сценарий реальных боевых действий. При этом в оборонном ведомстве настаивают, что учения не связаны с недавними геополитическими событиями.
В сентябре президент Аргентины Хавьер Милей в обращении к нации заявил о том, что компании, реализующие проекты по добыче нефти на Фолклендских островах, представляют стратегическую угрозу для интересов Аргентины. Он также объявил о расширении ресурсов министерства обороны с целью создания интегрированной военно-морской базы на Огненной Земле.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.
 
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