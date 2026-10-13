https://1prime.ru/20261013/cherepovets-874169746.html
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на полеты - 13.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T05:48+0300
2026-10-13T05:48+0300
2026-10-13T05:48+0300
бизнес
череповец
росавиация
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповца. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, череповец, росавиация
Бизнес, Череповец, Росавиация
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов