https://1prime.ru/20261013/chislo-874197166.html
Число сделок на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросло на 1,5%
Число сделок на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросло на 1,5% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Число сделок на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросло на 1,5%
Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре увеличилось на 1,5% по сравнению с показателем августа - до 3,99 миллиона, говорится в... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:20+0300
2026-10-13T17:20+0300
2026-10-13T19:02+0300
недвижимость
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре увеличилось на 1,5% по сравнению с показателем августа - до 3,99 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя - до 3,95 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,64 миллиона, увеличившись на 2% в месячном выражении и сократившись на 1,9% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 1,2% - до 422 700 долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в сентябре составило 350 тысяч, опустившись на 2,8% к августу и на 5,4% к сентябрю 2025 года. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 1,2% в годовом исчислении - до 363 700 долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, не изменившись в месячном и в годовом выражениях.
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недвижимость, сша
Число сделок на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросло на 1,5%
Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре выросло на 1,5%
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре увеличилось на 1,5% по сравнению с показателем августа - до 3,99 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя - до 3,95 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,64 миллиона, увеличившись на 2% в месячном выражении и сократившись на 1,9% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 1,2% - до 422 700 долларов.
Число продаж кондоминиумов и квартир в сентябре составило 350 тысяч, опустившись на 2,8% к августу и на 5,4% к сентябрю 2025 года. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 1,2% в годовом исчислении - до 363 700 долларов.
Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, не изменившись в месячном и в годовом выражениях.