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Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук
Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:21+0300
2026-10-13T15:21+0300
2026-10-13T15:25+0300
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БАНГКОК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет делиться опытом прежде всего со странами глобального Юга, сказал журналистам в Бангкоке глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук. Мероприятия Всемирного банка (ВБ) и МВФ проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября. Российская делегация проводит на полях совещаний ВБ и МВФ два больших семинара для участников этого собрания с целью ознакомления с наилучшим российским опытом, сообщил журналистам замглавы правительства РФ. "Здесь мы предлагаем организацию платформы обмена знаниями на базе российских знаний и говорим о том, что мы открыты для того, чтобы делиться нашим опытом, нашими знаниями, прежде всего со странами Глобального Юга, развивающегося мира, с развивающимися экономиками", - сказал Алексей Оверчук. Он отметил, что именно страны Глобального Юга сегодня как никогда заинтересованы в том, чтобы решать стоящие перед ними задачи развития собственных экономик, повышения жизненного уровня людей, создания новых рабочих мест. "А это является одним из основных лейтмотивов нынешнего собрания акционеров Международного валютного фонда и Всемирного банка. Здесь действительно Россия может очень многое привнести для того, чтобы весь этот опыт, позитивный опыт, был использован международным сообществом", - подытожил замглавы правительства России.
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мировая экономика, бангкок, таиланд, алексей оверчук, мвф, всемирный банк, вб
Мировая экономика, БАНГКОК, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, МВФ, Всемирный банк, ВБ
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук
Оверчук: Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга на совещаниях ВБ и ВМФ
БАНГКОК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет делиться опытом прежде всего со странами глобального Юга, сказал журналистам в Бангкоке глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук.
Мероприятия Всемирного банка (ВБ) и МВФ проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.
Российская делегация проводит на полях совещаний ВБ и МВФ два больших семинара для участников этого собрания с целью ознакомления с наилучшим российским опытом, сообщил журналистам замглавы правительства РФ.
"Здесь мы предлагаем организацию платформы обмена знаниями на базе российских знаний и говорим о том, что мы открыты для того, чтобы делиться нашим опытом, нашими знаниями, прежде всего со странами Глобального Юга, развивающегося мира, с развивающимися экономиками", - сказал Алексей Оверчук.
Он отметил, что именно страны Глобального Юга сегодня как никогда заинтересованы в том, чтобы решать стоящие перед ними задачи развития собственных экономик, повышения жизненного уровня людей, создания новых рабочих мест.
"А это является одним из основных лейтмотивов нынешнего собрания акционеров Международного валютного фонда и Всемирного банка. Здесь действительно Россия может очень многое привнести для того, чтобы весь этот опыт, позитивный опыт, был использован международным сообществом", - подытожил замглавы правительства России.