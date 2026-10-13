Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/delegatsija-874191782.html
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук
Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:21+0300
2026-10-13T15:25+0300
мировая экономика
бангкок
таиланд
алексей оверчук
мвф
всемирный банк
вб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874191782.jpg?1791894309
БАНГКОК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет делиться опытом прежде всего со странами глобального Юга, сказал журналистам в Бангкоке глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук. Мероприятия Всемирного банка (ВБ) и МВФ проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября. Российская делегация проводит на полях совещаний ВБ и МВФ два больших семинара для участников этого собрания с целью ознакомления с наилучшим российским опытом, сообщил журналистам замглавы правительства РФ. "Здесь мы предлагаем организацию платформы обмена знаниями на базе российских знаний и говорим о том, что мы открыты для того, чтобы делиться нашим опытом, нашими знаниями, прежде всего со странами Глобального Юга, развивающегося мира, с развивающимися экономиками", - сказал Алексей Оверчук. Он отметил, что именно страны Глобального Юга сегодня как никогда заинтересованы в том, чтобы решать стоящие перед ними задачи развития собственных экономик, повышения жизненного уровня людей, создания новых рабочих мест. "А это является одним из основных лейтмотивов нынешнего собрания акционеров Международного валютного фонда и Всемирного банка. Здесь действительно Россия может очень многое привнести для того, чтобы весь этот опыт, позитивный опыт, был использован международным сообществом", - подытожил замглавы правительства России.
бангкок
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бангкок, таиланд, алексей оверчук, мвф, всемирный банк, вб
Мировая экономика, БАНГКОК, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, МВФ, Всемирный банк, ВБ
15:21 13.10.2026 (обновлено: 15:25 13.10.2026)
 
Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук

Оверчук: Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга на совещаниях ВБ и ВМФ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БАНГКОК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет делиться опытом прежде всего со странами глобального Юга, сказал журналистам в Бангкоке глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук.
Мероприятия Всемирного банка (ВБ) и МВФ проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.
Российская делегация проводит на полях совещаний ВБ и МВФ два больших семинара для участников этого собрания с целью ознакомления с наилучшим российским опытом, сообщил журналистам замглавы правительства РФ.
"Здесь мы предлагаем организацию платформы обмена знаниями на базе российских знаний и говорим о том, что мы открыты для того, чтобы делиться нашим опытом, нашими знаниями, прежде всего со странами Глобального Юга, развивающегося мира, с развивающимися экономиками", - сказал Алексей Оверчук.
Он отметил, что именно страны Глобального Юга сегодня как никогда заинтересованы в том, чтобы решать стоящие перед ними задачи развития собственных экономик, повышения жизненного уровня людей, создания новых рабочих мест.
"А это является одним из основных лейтмотивов нынешнего собрания акционеров Международного валютного фонда и Всемирного банка. Здесь действительно Россия может очень многое привнести для того, чтобы весь этот опыт, позитивный опыт, был использован международным сообществом", - подытожил замглавы правительства России.
 
Мировая экономикаБАНГКОКТАИЛАНДАлексей ОверчукМВФВсемирный банкВБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала