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Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук

Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук - 13.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет делиться опытом со странами Глобального Юга, заявил Оверчук

Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:21+0300

2026-10-13T15:21+0300

2026-10-13T15:25+0300

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БАНГКОК, 13 окт - ПРАЙМ. Делегация России, прибывшая в Бангкок для участия в ежегодных совещаниях Всемирного банка и международного валютного фонда (МВФ), на этих мероприятиях будет делиться опытом прежде всего со странами глобального Юга, сказал журналистам в Бангкоке глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук. Мероприятия Всемирного банка (ВБ) и МВФ проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября. Российская делегация проводит на полях совещаний ВБ и МВФ два больших семинара для участников этого собрания с целью ознакомления с наилучшим российским опытом, сообщил журналистам замглавы правительства РФ. "Здесь мы предлагаем организацию платформы обмена знаниями на базе российских знаний и говорим о том, что мы открыты для того, чтобы делиться нашим опытом, нашими знаниями, прежде всего со странами Глобального Юга, развивающегося мира, с развивающимися экономиками", - сказал Алексей Оверчук. Он отметил, что именно страны Глобального Юга сегодня как никогда заинтересованы в том, чтобы решать стоящие перед ними задачи развития собственных экономик, повышения жизненного уровня людей, создания новых рабочих мест. "А это является одним из основных лейтмотивов нынешнего собрания акционеров Международного валютного фонда и Всемирного банка. Здесь действительно Россия может очень многое привнести для того, чтобы весь этот опыт, позитивный опыт, был использован международным сообществом", - подытожил замглавы правительства России.

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мировая экономика, бангкок, таиланд, алексей оверчук, мвф, всемирный банк, вб