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Силуанов оценил договоренности России и США по дизтопливу

Силуанов оценил договоренности России и США по дизтопливу - 13.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов оценил договоренности России и США по дизтопливу

Договоренности России и США по дизтопливу выгодны российским компаниям: они получат возможность экспортировать дизельное топливо, получать за это выручку,... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:25+0300

2026-10-13T15:25+0300

2026-10-13T15:25+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Договоренности России и США по дизтопливу выгодны российским компаниям: они получат возможность экспортировать дизельное топливо, получать за это выручку, валюту, а доходы от экспорта будут учитываться в финансовых результатах компаний, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Конечно выгодно, наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту. Это важно для нашего платежного баланса и для компаний в первую очередь", - ответил он на просьбу прокомментировать договоренности по дизтопливу между Россией и США. На уточняющий вопрос, будут ли доходы от экспорта дизтоплива учитываться в бюджете РФ, Силуанов ответил: "У нас нет экспортных пошлин на дизель, но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему". Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, антон силуанов, владимир путин, дональд трамп