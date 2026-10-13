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Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре снизилась на 8,1% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре снизилась на 8,1%
Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре снизилась на 8,1% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре снизилась на 8,1%
Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,4 миллиарда кубометров,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:09+0300
2026-10-13T15:09+0300
газ
казахстан
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АЛМА-АТА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,4 миллиарда кубометров, сообщил заместитель министра энергетики республики Ерлан Акбаров. "За отчетный период добыто 47,4 миллиарда кубометров газа, или 91,9% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз (добычи - ред.) на 2026 год - 64,5 миллиарда кубометров газа", - доложил Акбаров на заседании правительства, где рассматриваются итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев. Замминистра отметил, что одной из приоритетных задач газовой отрасли является развитие инфраструктуры. В этом году продолжатся строительно-монтажные работы по прокладке второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент", который соединяет западные и южные регионы Казахстана. По информации Акбарова, внутреннее потребление товарного газа в Казахстане за 9 месяцев достигло 14,9 миллиарда кубометров, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также он отметил, что производство сжиженного нефтяного газа практически не изменилось и составило 2,29 миллиона тонн, или 99,8% от уровня января-сентября 2025 года. В то же время транзит газа через территорию республики сократился на 3,1%, до 50,9 миллиарда кубометров, сообщил Акбаров.
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газ, казахстан
Газ, КАЗАХСТАН
15:09 13.10.2026
 
Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре снизилась на 8,1%

Минэнерго Казахстана: добыча газа в январе-сентябре снизилась на 8,1%

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АЛМА-АТА, 13 окт - ПРАЙМ. Добыча газа в Казахстане в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47,4 миллиарда кубометров, сообщил заместитель министра энергетики республики Ерлан Акбаров.
"За отчетный период добыто 47,4 миллиарда кубометров газа, или 91,9% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз (добычи - ред.) на 2026 год - 64,5 миллиарда кубометров газа", - доложил Акбаров на заседании правительства, где рассматриваются итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев.
Замминистра отметил, что одной из приоритетных задач газовой отрасли является развитие инфраструктуры. В этом году продолжатся строительно-монтажные работы по прокладке второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент", который соединяет западные и южные регионы Казахстана.
По информации Акбарова, внутреннее потребление товарного газа в Казахстане за 9 месяцев достигло 14,9 миллиарда кубометров, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также он отметил, что производство сжиженного нефтяного газа практически не изменилось и составило 2,29 миллиона тонн, или 99,8% от уровня января-сентября 2025 года. В то же время транзит газа через территорию республики сократился на 3,1%, до 50,9 миллиарда кубометров, сообщил Акбаров.
 
ГазКАЗАХСТАН
 
 
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