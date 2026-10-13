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Долги регионов по коммерческим кредитам с начала года снизились на 4,7% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Долги регионов по коммерческим кредитам с начала года снизились на 4,7%
Долги регионов по коммерческим кредитам с начала года снизились на 4,7% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Долги регионов по коммерческим кредитам с начала года снизились на 4,7%
Объем задолженности регионов по коммерческим кредитам с начала года снизился на 4,7%, говорится в заключении комитета Совфеда по бюджету на законопроект "О... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:29+0300
2026-10-13T14:29+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Объем задолженности регионов по коммерческим кредитам с начала года снизился на 4,7%, говорится в заключении комитета Совфеда по бюджету на законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов". "Объем задолженности по кредитам от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций по сравнению с 1 января 2026 года снизился на 31,7 миллиарда рублей, или на 4,7 %, и составил 644,3 миллиарда рублей по 29 субъектам Российской Федерации. Остальные регионы такой задолженности в настоящее время не имеют", - говорится в заключении. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Вместе с тем общий объем рыночных заимствований регионов в структуре долговых обязательств на 1 сентября 2026 года составляет 1,03 триллиона рублей, отмечают сенаторы. "По мнению комитета, необходимо предусматривать дополнительные механизмы для стимулирования субъектов Российской Федерации к сокращению объемов рыночного долга и расходов на его обслуживание. В этой связи отмечается востребованность механизма предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации казначейских бюджетных кредитов в форме возобновляемой кредитной линии в рамках проводимого в 2026 году Федеральным казначейством эксперимента", - говорится в документе. По мнению комитета, целесообразно рассмотреть вопрос о применении указанного механизма в 2027-2029 годах. Комитет на заседании в понедельник поддержал проект бюджета РФ на три года.
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финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
14:29 13.10.2026
 
Долги регионов по коммерческим кредитам с начала года снизились на 4,7%

Сенаторы: объем задолженности регионов по коммерческим кредитам снизился на 4,7%

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Объем задолженности регионов по коммерческим кредитам с начала года снизился на 4,7%, говорится в заключении комитета Совфеда по бюджету на законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
"Объем задолженности по кредитам от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций по сравнению с 1 января 2026 года снизился на 31,7 миллиарда рублей, или на 4,7 %, и составил 644,3 миллиарда рублей по 29 субъектам Российской Федерации. Остальные регионы такой задолженности в настоящее время не имеют", - говорится в заключении. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Вместе с тем общий объем рыночных заимствований регионов в структуре долговых обязательств на 1 сентября 2026 года составляет 1,03 триллиона рублей, отмечают сенаторы.
"По мнению комитета, необходимо предусматривать дополнительные механизмы для стимулирования субъектов Российской Федерации к сокращению объемов рыночного долга и расходов на его обслуживание. В этой связи отмечается востребованность механизма предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации казначейских бюджетных кредитов в форме возобновляемой кредитной линии в рамках проводимого в 2026 году Федеральным казначейством эксперимента", - говорится в документе.
По мнению комитета, целесообразно рассмотреть вопрос о применении указанного механизма в 2027-2029 годах.
Комитет на заседании в понедельник поддержал проект бюджета РФ на три года.
 
ФинансыРОССИЯ
 
 
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