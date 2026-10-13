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GKN Aerospace выплатит 125 миллионов долларов за инцидент с химикатами - 13.10.2026, ПРАЙМ
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GKN Aerospace выплатит 125 миллионов долларов за инцидент с химикатами
GKN Aerospace выплатит 125 миллионов долларов за инцидент с химикатами - 13.10.2026, ПРАЙМ
GKN Aerospace выплатит 125 миллионов долларов за инцидент с химикатами
Американская компания GKN Aerospace согласилась выплатить 125 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба за инцидент, когда в мае тысячи человек были... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:05+0300
2026-10-13T14:25+0300
общество
new york post
верховный суд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874184714.jpg?1791890723
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американская компания GKN Aerospace согласилась выплатить 125 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба за инцидент, когда в мае тысячи человек были эвакуированы из-за утечки химиката и угрозы взрыва резервуара с ним, сообщает газета New York Post со ссылкой на прокурора округа Ориндж Тодда Спицера. "Соглашение о выплате 125 миллионов долларов в качестве компенсации было достигнуто с операторами завода по производству пластмассы в Гарден-Гроуве, где в мае произошла утечка химиката, которая вынудила тысячи людей покинуть дома и работу", - говорится в статье. Договоренности ждут финального одобрения судьи Верховного суда округа Ориндж. Сто миллионов долларов из этой суммы будут распределены между примерно 50 тысячами жителей, которым пришлось эвакуироваться. Еще примерно 8,5 миллиона получат пожарные, которые работали на месте. 15 миллионов долларов достанутся управлению окружного прокурора, пишет газета. Инцидент произошел на заводе GKN Aerospace, когда из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары. Десятки тысяч человек были эвакуированы на несколько дней. Пожарные постоянно поливали резервуар, в итоге давление вышло через трещину в корпусе и взрыва удалось избежать. Компания GKN Aerospace - один из ведущих мировых поставщиков компонентов для авиационной и автомобильной техники. Завод в Гарден-Гроуве специализируется на производстве акрилового пластика, который широко используется в остеклении самолетов и других транспортных средств.
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общество , new york post, верховный суд
Общество , New York Post, Верховный суд
14:05 13.10.2026 (обновлено: 14:25 13.10.2026)
 
GKN Aerospace выплатит 125 миллионов долларов за инцидент с химикатами

NYP: GKN Aerospace выплатит 125 миллионов долларов за инцидент с утечкой химикатов

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американская компания GKN Aerospace согласилась выплатить 125 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба за инцидент, когда в мае тысячи человек были эвакуированы из-за утечки химиката и угрозы взрыва резервуара с ним, сообщает газета New York Post со ссылкой на прокурора округа Ориндж Тодда Спицера.
"Соглашение о выплате 125 миллионов долларов в качестве компенсации было достигнуто с операторами завода по производству пластмассы в Гарден-Гроуве, где в мае произошла утечка химиката, которая вынудила тысячи людей покинуть дома и работу", - говорится в статье.
Договоренности ждут финального одобрения судьи Верховного суда округа Ориндж.
Сто миллионов долларов из этой суммы будут распределены между примерно 50 тысячами жителей, которым пришлось эвакуироваться. Еще примерно 8,5 миллиона получат пожарные, которые работали на месте. 15 миллионов долларов достанутся управлению окружного прокурора, пишет газета.
Инцидент произошел на заводе GKN Aerospace, когда из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары. Десятки тысяч человек были эвакуированы на несколько дней. Пожарные постоянно поливали резервуар, в итоге давление вышло через трещину в корпусе и взрыва удалось избежать.
Компания GKN Aerospace - один из ведущих мировых поставщиков компонентов для авиационной и автомобильной техники. Завод в Гарден-Гроуве специализируется на производстве акрилового пластика, который широко используется в остеклении самолетов и других транспортных средств.
 
ОбществоNew York PostВерховный суд
 
 
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