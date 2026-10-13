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Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов
Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T06:54+0300
2026-10-13T06:54+0300
2026-10-13T06:54+0300
туризм
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КАИР, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для обеспечения их безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, рассказала РИА Новости помощник министра туризма по вопросам туристических компаний Самия Сами.
"Скорость движения, маршрут и местоположение туристического транспорта отслеживаются в режиме реального времени через центр мониторинга министерства, что позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", - сообщила РИА Новости Сами.
По ее словам, к перевозке туристов допускаются транспортные средства, имеющие соответствующую лицензию, прошедшие периодический технический контроль и оснащенные исправной системой спутникового слежения GPS.
Ранее египетские власти призвали туристов не покупать туры у частных лиц или неаккредитованных компаний, транспортные средства которых чаще попадают в ДТП.
Россияне занимают первое место вреди иностранных туристов, посещающих Египет. Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи рассказал РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в первые девять месяцев 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -0-
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туризм, бизнес, россия, египет
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов
Власти Египта в режиме реального времени отслеживают транспорт, перевозящий туристов
КАИР, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для обеспечения их безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, рассказала РИА Новости помощник министра туризма по вопросам туристических компаний Самия Сами.
"Скорость движения, маршрут и местоположение туристического транспорта отслеживаются в режиме реального времени через центр мониторинга министерства, что позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", - сообщила РИА Новости Сами.
По ее словам, к перевозке туристов допускаются транспортные средства, имеющие соответствующую лицензию, прошедшие периодический технический контроль и оснащенные исправной системой спутникового слежения GPS.
Ранее египетские власти призвали туристов не покупать туры у частных лиц или неаккредитованных компаний, транспортные средства которых чаще попадают в ДТП.
Россияне занимают первое место вреди иностранных туристов, посещающих Египет. Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи рассказал РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в первые девять месяцев 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -0-