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Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов

Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов - 13.10.2026, ПРАЙМ

Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов

Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T06:54+0300

2026-10-13T06:54+0300

2026-10-13T06:54+0300

туризм

бизнес

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египет

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КАИР, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для обеспечения их безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, рассказала РИА Новости помощник министра туризма по вопросам туристических компаний Самия Сами. "Скорость движения, маршрут и местоположение туристического транспорта отслеживаются в режиме реального времени через центр мониторинга министерства, что позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", - сообщила РИА Новости Сами. По ее словам, к перевозке туристов допускаются транспортные средства, имеющие соответствующую лицензию, прошедшие периодический технический контроль и оснащенные исправной системой спутникового слежения GPS. Ранее египетские власти призвали туристов не покупать туры у частных лиц или неаккредитованных компаний, транспортные средства которых чаще попадают в ДТП. Россияне занимают первое место вреди иностранных туристов, посещающих Египет. Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи рассказал РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в первые девять месяцев 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -0-

египет

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туризм, бизнес, россия, египет