Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/egipet-874170050.html
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов
Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T06:54+0300
2026-10-13T06:54+0300
туризм
бизнес
россия
египет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874170050.jpg?1791863674
КАИР, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для обеспечения их безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, рассказала РИА Новости помощник министра туризма по вопросам туристических компаний Самия Сами. "Скорость движения, маршрут и местоположение туристического транспорта отслеживаются в режиме реального времени через центр мониторинга министерства, что позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", - сообщила РИА Новости Сами. По ее словам, к перевозке туристов допускаются транспортные средства, имеющие соответствующую лицензию, прошедшие периодический технический контроль и оснащенные исправной системой спутникового слежения GPS. Ранее египетские власти призвали туристов не покупать туры у частных лиц или неаккредитованных компаний, транспортные средства которых чаще попадают в ДТП. Россияне занимают первое место вреди иностранных туристов, посещающих Египет. Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи рассказал РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в первые девять месяцев 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -0-
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, египет
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ
06:54 13.10.2026
 
Египет отслеживает движение транспорта, перевозящего туристов

Власти Египта в режиме реального времени отслеживают транспорт, перевозящий туристов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАИР, 13 окт - ПРАЙМ. Власти Египта в режиме реального времени отслеживают скорость, маршруты и местоположение транспорта, перевозящего туристов, в том числе российских, для обеспечения их безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, рассказала РИА Новости помощник министра туризма по вопросам туристических компаний Самия Сами.
"Скорость движения, маршрут и местоположение туристического транспорта отслеживаются в режиме реального времени через центр мониторинга министерства, что позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", - сообщила РИА Новости Сами.
По ее словам, к перевозке туристов допускаются транспортные средства, имеющие соответствующую лицензию, прошедшие периодический технический контроль и оснащенные исправной системой спутникового слежения GPS.
Ранее египетские власти призвали туристов не покупать туры у частных лиц или неаккредитованных компаний, транспортные средства которых чаще попадают в ДТП.
Россияне занимают первое место вреди иностранных туристов, посещающих Египет. Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи рассказал РИА Новости, что число российских туристов, посетивших Египет в первые девять месяцев 2026 года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. -0-
 
ТуризмБизнесРОССИЯЕГИПЕТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала