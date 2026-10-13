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МВФ: мировая экономика продемонстрировала устойчивость

МВФ: мировая экономика продемонстрировала устойчивость - 13.10.2026, ПРАЙМ

МВФ: мировая экономика продемонстрировала устойчивость

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость, однако эта устойчивость подвергается испытанию, а риски смещены в сторону ухудшения ситуации, заявила... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:00+0300

2026-10-13T08:00+0300

2026-10-13T08:35+0300

мировая экономика

бангкок

ближний восток

мвф

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БАНГКОК, 13 окт – ПРАЙМ. Мировая экономика продемонстрировала устойчивость, однако эта устойчивость подвергается испытанию, а риски смещены в сторону ухудшения ситуации, заявила директор исследовательского департамента и главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Сильвана Тенрейро на брифинге в Бангкоке по случаю презентации доклада МВФ World Economic Outlook. "Мировая экономика продемонстрировала устойчивость, однако эта устойчивость подвергается испытанию, а риски смещены в сторону ухудшения ситуации. Прогнозируется, что в этом году рост мировой экономической активности составит 3,1% — на 40 базисных пунктов меньше, чем в прошлом году, — а к 2027 году он должен увеличиться до 3,4%", - сказала журналистам Тенрейро. Она пояснила, что первый фактор этого - рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары, вызванный войной на Ближнем Востоке, а вторым – технологический бум, движущая сила которого - в основном искусственный интеллект, который стимулирует рост как цен, так и экономической активности, особенно в сферах торговли и инвестиций. "И хотя эти факторы спроса и предложения воздействуют на активность в противоположных направлениях, оба они оказывают направленное на повышение давление на инфляцию. Прогнозируется, что в этом году общая мировая инфляция вырастет до 4,7%а, а к 2027 году снизится до 4,1%; прогнозы базовой инфляции составляют 3,9 и 3,7% на 2026 и 2027 годы соответственно", - сказала глава департамента. Согласно выводам доклада МВФ о состоянии мировой экономики, в этих условиях в наиболее выгодном положении оказываются экспортеры энергоносителей, не затронутые конфликтом, и страны, тесно интегрированные в процессы развития технологий искусственного интеллекта. Она отметила также, что до сих пор смягчить последствия шока от роста цен на энергоносители помогали различные механизмы адаптации на энергетических рынках: перенаправление поставок, увеличение добычи энергоносителей в странах, не затронутых ближневосточным конфликтом, повышение эффективности и использование запасов. "Однако возможности некоторых из этих механизмов — в частности, использование запасов и повышение энергоэффективности, — близки к исчерпанию. Экстремальные погодные явления, вызванные Эль‑Ниньо, так же могут спровоцировать новые сбои на сырьевых рынках, усугубив проблемы с поставками", - сказала Тенрейро. Говоря о роли нынешнего бума искусственного интеллекта как ключевого фактора глобального экономического роста, она подчеркнула, что цепочки поставок в этой сфере сильно сконцентрированы. "Более того, коррекция рыночной стоимости и угрозы кибербезопасности, связанные с искусственным интеллектом, могут негативно сказаться на росте и повысить риски для финансовой стабильности", - сказала она. Такое сочетание рисков требует решительных действий. Бюджетная политика должна быть сдержанной, при сохранении независимости центральных банков как условия достижения целевых показателей инфляции, а любые меры поддержки, если они необходимы, должны носить временный и адресный характер. "Хочу подчеркнуть главное: экономика продемонстрировала устойчивость, однако предел этой устойчивости уже близок. Предстоящая задача — перейти от простого реагирования... необходимо вновь создать пространство для бюджетного маневра и укрепить устойчивость со стороны предложения, тем самым обеспечив условия для долгосрочного и стабильного роста", - заключила главный экономист МВФ.

бангкок

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мировая экономика, бангкок, ближний восток, мвф