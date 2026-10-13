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Эксперт назвал признаки мошеннических договоров с раздолжнителями

Эксперт назвал признаки мошеннических договоров с раздолжнителями - 13.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал признаки мошеннических договоров с раздолжнителями

Компании, обещающие быстро решить вопрос с долгами, часто оказываются мошенниками - их можно узнать по короткому договору, нечеткому описанию услуг и обещаниям... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T05:27+0300

2026-10-13T05:27+0300

2026-10-13T08:33+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Компании, обещающие быстро решить вопрос с долгами, часто оказываются мошенниками - их можно узнать по короткому договору, нечеткому описанию услуг и обещаниям списания долгов, рассказал РИА Новости федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов. "На практике часто заемщики, желающие быстро решить вопрос с долговыми обязательствами, чаще всего просроченными, обращаются к так называем "раздолжнителям". Однако не всегда граждане способны отличить недобросовестных "псевдоконсультантов" от официальных организаций, оказывающих законные и профессиональные услуги, например, по реструктуризации долгов", - рассказал он. Банк России ранее отмечал, что "раздолжнители" - это недобросовестные компании, которые обещают быстро и навсегда избавить человека от долгов. Они предоставляют заемщикам неполную или недостоверную информацию о своих услугах, а также об условиях и последствиях процедур банкротства. Красноусов напомнил, что законно избавиться от долгов можно только двумя путями: через процедуру банкротства или через полное погашение долга. Банкротство - это судебная процедура, а "списание" - термин, который чаще всего используют мошенники. "В договоре должно стоять именно слово "банкротство" со ссылкой на Федеральный закон. Все остальное - это обман", - добавил он. Эксперт перечислил пункты, которые могут указывать на мошеннический договор с "раздолжнителями". Во-первых, по его словам, стоит обратить внимание на количество страниц в договоре. "Если он помещается на одной странице - это большой риск. Требуйте детально прописанных двусторонних обязательств с указанием сроков, стоимости и ответственности", - уточнил Красноусов. Далее важно обратить внимание на присутствие скрытых ссылок. "Внимательно смотрите, есть ли ссылки на приложения, которые вам не выдали. Иногда все важные условия (цена, сроки) прячут в приложениях. Это незаконно, и нужно до подписания с ними ознакомиться", - добавил эксперт. При этом, уточняет Красноусов, еще одним важным условием является наличие в договоре указания конкретной услуги и перечня документов, который обязан подготовить исполнитель. "Внимательно прочитайте, что написано в разделе "Ответственность сторон". Если там указаны только штрафы для вас, то это большой риск. В договоре должен присутствовать пункт об обязанности компании отчитываться перед вами о ходе дела (например, ежемесячно присылать отчет или уведомлять о каждом судебном заседании)", - уточнил Красноусов. Эксперт также напомнил, что процедура банкротства длится от шести месяцев до нескольких лет, поэтому если в договоре стоит формулировка "будет решено за месяц" - это лазейка "раздолжнителей", чтобы затянуть дело.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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