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Экономист оценил потери Эквадора из-за Эль-Ниньо

Экономист оценил потери Эквадора из-за Эль-Ниньо - 13.10.2026, ПРАЙМ

Экономист оценил потери Эквадора из-за Эль-Ниньо

Климатическое явление Эль-Ниньо может замедлить рост экономики Эквадора в 2027 году, потери страны могут достичь 1,825 миллиарда долларов, заявил РИА Новости... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T21:08+0300

2026-10-13T21:08+0300

2026-10-13T21:08+0300

финансы

мировая экономика

эквадор

эль-ниньо

центральные банки

оон

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Климатическое явление Эль-Ниньо может замедлить рост экономики Эквадора в 2027 году, потери страны могут достичь 1,825 миллиарда долларов, заявил РИА Новости экономист и профессор Центрального университета Эквадора Сантьяго Гарсия. "Речь идет о замедлении экономики, и потенциальные потери придутся главным образом на 2027 год - из-за непосредственного удара по сельскохозяйственному производству, а также косвенных последствий: снижения экспорта и роста годовой инфляции", - заявил Гарсия. Он напомнил, что, согласно прогнозу Центрального банка страны, климатическое явление снизит прогнозируемый экономический рост в 2027 год на 0,5-1,4 процентных пункта. "Снижение экономического роста на 1,4 процентного пункта эквивалентно потере около 1,825 миллиарда долларов", - отметил Гарсия. Климатическое явление ударит по зонам производства, сократит несырьевой экспорт на 3% и добавит 1,34 процентного пункта к инфляции на продукты питания. Эксперт также указал на риски для жилого фонда. По данным национального плана действий по Эль-Ниньо 2026–2027, в стране насчитывается 969 966 домохозяйств, потенциально уязвимых для климатического явления. Из них более 679 тысяч домов находятся в зонах риска оползней, а еще 290 тысяч - под прямой угрозой затопления. "Основной экономический ущерб от стихийных бедствий для общественной инфраструктуры связан с возможным обрушением мостов и нарушением логистических связей на дорогах побережья и на подъездах к горным районам из-за оползней", - сказал Гарсия. Эксперт считает, что бюджета в более чем 640 миллионов долларов, предусмотренного правительством Эквадора на смягчение последствий возможной чрезвычайной ситуации и гуманитарную помощь, не хватит для покрытия предполагаемого ущерба. С 29 августа в Эквадоре действует красный уровень тревоги из-за Эль-Ниньо: стихия уже затронула более 17 тысяч человек в 22 провинциях, повредив почти 5 тысяч домов. ООН предупредила, что пик придется на декабрь, а явление может стать одним из сильнейших с 1950 года. Власти Эквадора ожидают, что его воздействие будет длиться до февраля 2027 года. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.

эквадор

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, эквадор, эль-ниньо, центральные банки, оон