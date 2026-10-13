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Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ

Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ - 13.10.2026, ПРАЙМ

Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ

Наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) на базе добычи Северного месторождения идут по плану, заявил во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:15+0300

2026-10-13T15:17+0300

газ

катар

сша

персидский залив

энергетика

спг

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ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) на базе добычи Северного месторождения идут по плану, заявил во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии новой сессии Консультативного совета (Междлис аш-Шура). "В энергетическом секторе работы для расширения газового проекта на Северном месторождении идут по графику с целью увеличения мощностей государства в производстве сжиженного природного газа, катарский проект Golden Pass в США также демонстрирует значительный прогресс", - сказал он. Эмир Катара призвал удвоить усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе и защитить энергетическую инфраструктуру. Ранее арабские СМИ передавали, что катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy в результате атак на ее предприятия в стране может сдвинуть сроки удвоения производства до 142 миллионов тонн СПГ в год с запланированного 2030 года на 2035 год. Ожидается, что запуск первой линии расширения производства СПГ в восточной части Северного месторождения произойдет в тестовом режиме в ноябре.

катар

сша

персидский залив

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газ, катар, сша, персидский залив, спг