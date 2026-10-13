Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261013/emir-874191224.html
Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ
Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ - 13.10.2026, ПРАЙМ
Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ
Наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) на базе добычи Северного месторождения идут по плану, заявил во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:15+0300
2026-10-13T15:17+0300
газ
катар
сша
персидский залив
энергетика
спг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874191224.jpg?1791893858
ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) на базе добычи Северного месторождения идут по плану, заявил во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии новой сессии Консультативного совета (Междлис аш-Шура). "В энергетическом секторе работы для расширения газового проекта на Северном месторождении идут по графику с целью увеличения мощностей государства в производстве сжиженного природного газа, катарский проект Golden Pass в США также демонстрирует значительный прогресс", - сказал он. Эмир Катара призвал удвоить усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе и защитить энергетическую инфраструктуру. Ранее арабские СМИ передавали, что катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy в результате атак на ее предприятия в стране может сдвинуть сроки удвоения производства до 142 миллионов тонн СПГ в год с запланированного 2030 года на 2035 год. Ожидается, что запуск первой линии расширения производства СПГ в восточной части Северного месторождения произойдет в тестовом режиме в ноябре.
катар
сша
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, катар, сша, персидский залив, спг
Газ, КАТАР, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Энергетика, СПГ
15:15 13.10.2026 (обновлено: 15:17 13.10.2026)
 
Эмир Катара рассказал о наращивании производства СПГ

Эмир Катара: наращивание производства СПГ на Северном месторождении идет по плану

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) на базе добычи Северного месторождения идут по плану, заявил во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на открытии новой сессии Консультативного совета (Междлис аш-Шура).
"В энергетическом секторе работы для расширения газового проекта на Северном месторождении идут по графику с целью увеличения мощностей государства в производстве сжиженного природного газа, катарский проект Golden Pass в США также демонстрирует значительный прогресс", - сказал он.
Эмир Катара призвал удвоить усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе и защитить энергетическую инфраструктуру.
Ранее арабские СМИ передавали, что катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy в результате атак на ее предприятия в стране может сдвинуть сроки удвоения производства до 142 миллионов тонн СПГ в год с запланированного 2030 года на 2035 год. Ожидается, что запуск первой линии расширения производства СПГ в восточной части Северного месторождения произойдет в тестовом режиме в ноябре.
 
ЭнергетикаГазКАТАРСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала